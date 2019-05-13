Savaşın içinde geçen yıllar, ülkelerinden ayrılmak zorunda kalan binlerce Suriyeli. Esed rejimi İdlib'i bombalamayı sürdürüyor. Masum siviller Esed'in saldırıları sonrası hayatını kaybetmeye devam ediyor.

Muhaliflerin kalesi durumundaki İdlib'de rejim ile muhalifler arasında son bir yılda görülen en şiddetli çatışmalar yaşanıyor. İdlib'in çevresi rejim güçlerinin ablukası altında.

Kimi birkaç parça eşyasını alıp güvenli gördükleri yerlere göç ediyor, kimi her güne bomba sesleriyle uyanıyor. Saldırılar deva ederse bölgede yaşayan 4 milyon sivil göç etmeye zorlanacak.

Yıkıntıların arasında yaşam mücadelesi

Bombalamalardan kaçan insanlar Türkiye sınır hattındaki kampları doldurmuş durumda. Şehir merkezinde kalanlar ise yıkıntıların altında yaşam mücadelesi veriyor.

Yıkıntıların arasında yaşam mücadelesi veren bir İdlibli TRT Haber'e konuştu:

"İdlib'de durum hiç iyi değil. Şu ana kadar bombardıman altındayız. Hatta rejimin bu bölgeleri alma tehdidi altındayız. Herkes evini bıraktı, başka gidecek yerimiz kalmadı. Ateşkes sağlansın ve Türkiye buraya asker göndersin. Türk devletinin burayı kontrol etmesini istiyoruz."

"Rejim her yere saldırıyor"

Çok kötü günler geçirdiklerini söyleyen başka bir İdlibli ise şu ifadeleri kullandı:

"Rejim her yere saldırıyor. Evlerimizden sadece ihtiyaçlarımızı almak için çıkıyoruz. Çocuklarımız oyun oynayamıyor. Hep sivilleri hedef alıyorlar. Bu katliamı görün. Erdoğan'a sesleniyorum Allah onu korusun. O bizim iyiliğimizi istiyor. Bizi yalnız bırakmayacağına inanıyoruz."

Olan sivillere oluyor

Rejim, muhaliflerin kendilerine saldırılar düzenlediği iddiasında. Muhalifler, rejimi ve Rusya'yı İdlib'i işgal etmeye çalışmakla suçluyor. Ancak kim ne derse desin olan sivillere oluyor. Çünkü rejim güçleri doğrudan sivilleri hedef alıyor.

Son haftada 100'den fazla sivil yaşamını yitirdi, 300 bine yakın kişi göç etmek zorunda kaldı.

Haber: Damla Erikan

Kamera: Fatih Şenel

Kurgu: Ayşe Gül Pala