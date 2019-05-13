Kamuoyu araştırma kuruluşu YouGov, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, İtalya, Polonya, İsveç ve Macaristan'da yaklaşık 8 bin kişiyle anket yaptı.

Anket, Avrupa Birliği (AB) vatandaşlarının yüzde 43'ünün, aşırı sağın birlik genelinde yükselişini tehdit olarak algıladığını ortaya çıkardı.

Aşırı sağın yükselişine dair tehdit algısının en yüksek olduğu ülke Almanya (yüzde 56) olarak ön plana çıkarken, Almanya'yı İsveç (yüzde 48) ve İspanya (yüzde 45) takip etti.

Göçmen krizinden bu yana Avrupa seçimlerinde sağ partiler oylarını artırıyor. Bunun başlıca nedeni, göçmen ve İslam karşıtlığı ile Avrupa Birliği'ne (AB) güvenin azalması olarak gösteriliyor.

Kaynak: AA