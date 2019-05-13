Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini, üye ülkelerin bakanlarıyla bugün Brüksel'de düzenlenecek AB Dışişleri Konseyi toplantısı öncesinde basına açıklama yaparak, ana gündem maddeleri arasında Libya, İran ve Sahra bölgesi olacağını belirtti.

AB'nin Libya'da tekrar siyasi sürecin başlatılması için Birleşmiş Milletlerin (BM) çalışmalarını desteklediğini anımsatan Mogherini, bu çerçevede Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayiz es-Serrac ile ikili bir görüşme yapacağını duyurdu.

"İran nükleer anlaşmasını destekliyoruz"

Mogherini, İran konusunda ise, "İran nükleer anlaşmasını ve tam olarak uygulanmasını güçlü bir şekilde destekliyoruz" dedi.

AB Dışişleri Konseyi toplantısı kapsamında Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile de İran konusunu görüşmek için ayrıca bir araya geleceğini ifade eden Mogherini, "Bölgemizdeki güvenliğin temel taşlarından biri olan İran nükleer anlaşmasının tam olarak nasıl uygulanacağını görüşeceğiz" diye konuştu.

Mogherini, İran ile AB arasında ciddi görüş ayrılıkları da bulunduğunu belirterek, diyaloğun kilit öneme sahip olduğuna, bölgede gerginliğin tırmandırılmasından kaçınılması gerektiğine işaret etti.

Pompeo, Brüksel'e gidiyor

Mogherini, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Brüksel'e gideceği bilgisinin doğru olup olmadığının sorulması üzere, dün akşam konuyla ilgili bilgilendirildiklerini, Pompeo'nun öğleden önce Brüksel'de olmasının öngörüldüğünü söyledi.

Kaynak: AA