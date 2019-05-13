ABD Başkanı Donald Trump’ı ölümle tehdit eden Gary Gravelle hakkında hazırlanan iddianameye göre, şüpheli beyaz toz içeren postalar ve bomba tehditleri gönderdiği gerekçesiyle hakim karşısına çıkacak.

Tehdit içeren benzer zarfları sinagog, cami ve insan hakları derneklerine de gönderen 51 yaşındaki Gravelle’in, Eylül 2018’de Başkan Donald Tramp’a beyaz toz içeren ve el yazısıyla ’You die’ yazılı bir zarf göndererek ölümle tehdit ettiği ve 16 ayrı suçtan hakim karşısına çıkacağı belirtildi.

Ayrıca e-posta üzerinden başkent Washington ve Connecticut’taki hükümet binaları ve sağlık tesisi de dahil olmak üzere çeşitli yerlere tehdit telefonları açtığı belirlenen ve 16 ayrı suçtan yargılanan zanlı Gravelle’nin suçlu bulunması halinde 140 yıl hapis cezası alabileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA