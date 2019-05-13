Polonya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, basında yer alan bazı haberlere tepki olarak, İsrail Sosyal Eşitlik Bakanlığı Genel Müdürü Avi Cohen-Scali'nin başkanlığındaki heyetin bugün yapacağı ziyaretin gerçekleşmeyeceğini duyurdu.

Açıklamada, "İsrail tarafının son anda, taraflar arasında yapılacak görüşmelerde öncelikli olarak (Yahudilere ait eski mülkler) mülkiyet iadesi konusundaki sorunların ele alınacağı yönündeki açıklamaları nedeniyle Polonya, İsrailli yetkililerin ziyaretini iptal etme kararı aldı." ifadesi kullanıldı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın şubatta, Polonyalıları Yahudi düşmanlığı ile suçlaması iki ülke arasında krize neden olmuş ve İsrail-Vişegrad Grubu ülkeleri (Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya) ortak toplantısı Polonya'nın katılmama kararı alması neticesinde son anda iptal edilmişti.

Kaynak: AA