Almanya Ekonomi Bakanlığı, yapacakları araba ihracatında, ABD'nin yüksek gümrük vergisi tehdidine karşı Avrupa Birliği (AB) ile birlikte hareket edeceklerini açıkladı.

"Bizim yaklaşımımız gayet net: Daha düşük vergilendirmeye ihtiyacımız var, daha fazla değil" ifadelerini kullanan Bakanlık, özellikle bu sektördeki vergileri sıfıra indirmek için endüstriyel çapta bir anlaşma yapmak istediklerini belirtti.

AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Üyesi Cecilia Malmstrom ise bir Alman gazetesinde yayınlanan röportajında, ABD Başkanı Donald Trump’ın AB’den ithal edilecek araba fiyatları üzerindeki gümrük vergisi kararını 18 Mayıs’a kadar ertelemesini tahmin ettiğini söyledi.

ABD Başkanı Trump geçtiğimiz hafta, Çin’e uygulanan gümrük vergisinin yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarıldığını açıklamış, bunun üzerine Çin Ticaret Bakanlığı da yeni gümrük tarifesine karşılık vereceklerini duyurmuştu.

Kaynak: Reuters, TRT Haber