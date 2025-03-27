Starmer: Ukrayna'da barış tüm Avrupa için hayati önem taşıyor

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te gerçekleştirilen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

İngiltere Başbakanı, Ukrayna'nın 30 günlük acil ateşkesi kabul etmesinin üzerinden 2 haftayı aşkın süre geçmesine rağmen, bu teklifin Rusya tarafından hala yanıtlanmadığını ve Rusya'nın Ukrayna'yı bombalamaya devam ettiğini belirtti.

Starmer, "Bugün burada, Paris'te Rusların oyaladığı konusunda hemfikir olduk. Oyun oynuyorlar ve zamana oynuyorlar." ifadelerini kullandı.

"Rusya'ya yaptırımları artırma zamanı"

Başbakan Starmer, zirveye katılan ülkelerin Rusya üzerindeki ekonomik baskının artırılması konusunda da hem fikir olduklarını vurgulayarak "Odada, şimdi eski yaptırımları geri çekme ya da zayıflatma zamanı olmadığı konusunda çok güçlü bir kararlılık vardı. Tam tersine, şimdi Rusya'ya yönelik yaptırımları artırma zamanı." diye konuştu.

Zirveyi, "Avrupa'nın, barış sürecinin arkasında on yıllardır görülmeyen bir ölçekte birlikte harekete geçmesi" olarak yorumlayan Starmer, "Adil ve kalıcı barışı sağlamaya kararlıyız çünkü bunun Ukrayna ve tüm Avrupa için hayati önem taşıdığını biliyoruz ve bunun aynı zamanda İngiltere için de hayati önem taşıdığından eminim." dedi.

İngiltere Savunma Bakanı John Healey'nin, Ukrayna'ya daha fazla askeri yardım sağlamak amacıyla 11 Nisan'da toplanacak Ukrayna Savunma Temas Grubu'na başkanlık edeceğini belirten Starmer, Fransız, İngiliz ve Alman savunma bakanlarının, gelecekte Ukrayna ordusunu nasıl destekleyeceklerini görüşmek üzere Kiev'e gitme planlarını da doğruladı.

Starmer, ABD Başkan Yardımcısı'nın "acınası Avrupa" yorumuna ilişkin soruyu geçiştirdi

Starmer'a, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in Avrupa'yı "acınası beleşçiler" olarak tanımladığına dair yorumu ve Avrupa'nın ABD Başkanı Donald Trump yönetimine nasıl güvenebileceği sorusu yöneltildi.

Söz konusu soruyu geçiştirerek, Paris'teki Ukrayna zirvesindeki atmosferi değerlendiren Starmer, zirvede bir araya gelen ve "Gönüllüler Koalisyonu" olarak adlandırılan grubun Ukrayna'nın kapasitesini geliştirme konusunda mutabık kaldığını söyledi.

Starmer, "Bunun için ABD'nin katılımı ve desteği gerekecek ve bu ABD'yle, Başkan (Trump) ile birçok kez yaptığımız bir görüşmedir. Bugün bir araya gelen bir grup ülkenin ruh halini, son haftalarda olduğundan çok daha kararlı olarak tanımlayabilirim." dedi.

İngiltere'nin Ukrayna'ya olası asker gönderme planları, parlamentoda oylanacak

İngiltere Başbakanı Starmer, Ukrayna'da barışı korumak için asker gönderilmesi kararının alınması halinde parlamentoda bunun oylanacağını belirterek "Eğer herhangi bir senaryoda uzun vadeli olarak konuşlanacaksak, elbette parlamento da bu konuda söz sahibi olmalı." ifadesini kullandı.

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenen zirve, Ukrayna'daki savaşı sonlandıracak ateşkes planı ve güvenlik garantilerini ele almak üzere 31 ülkenin liderlerini bir araya getirmişti.

Zirvede Türkiye'yi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz temsil etmişti.