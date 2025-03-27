Çok Bulutlu 20.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2025 18:18

Zelenski: Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması diplomasi açısından felaket olur

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın uzamasından Rusya'yı sorumlu tutarak, "Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması diplomasi açısından felaket olur." ifadesini kullandı.

Zelenski: Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması diplomasi açısından felaket olur

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Zelenski, Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinde konuştu.

Savaşın sürmesinin tek sorumlusunun Rusya olduğunu savunan Zelenski, "(Rusya'nın) Onların tutumu basit; savaşa devam et, saldırıya devam et, diplomasiyi geciktir." dedi.

ABD'nin, savaşın son erdirilmesine yönelik "koşulsuz ateşkesin" uygulanması için masaya teklif sunduğunu belirten Zelenski, "Biz buna razı olduk." ifadesini kullandı.

Rusya'nın ise söz konusu teklifi reddettiğini kaydeden Zelenski, Moskova'dan bazı "ek taleplerin ortaya çıktığını" belirtti.

Rus tarafının, Karadeniz'de ateşkesin sağlanması karşılığında da kendi şartlarını uygulamaya çalıştığını ifade eden Zelenski, "Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması diplomasi açısından felaket olur." değerlendirmesinde bulundu.

Zelenski, yaptırımların Rusya'yı müzakerelere "zorlamak" için önemli bir imkan olduğunu savunarak, "Saldırılar ve işgal devam ettiği sürece yaptırımların yürürlükte kalması gerekir." yorumunu yaptı.

Rusya'nın aslında müzakereleri uzatmaya çalışarak zaman kazanmak istediğini belirten Zelenski, "İstihbaratımıza göre Rusya, Sumi, Harkiv ve Zaporijya bölgelerine yeni saldırılar düzenlemeye hazırlanıyor." ifadesini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'nın savunma imkanlarının artırılması ve topçu mermileri tedariki için şimdilik 5 milyar avroya ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Ayrıca ülkesinin savunma sanayisine 20 milyar avroluk yatırım yapılması gerektiğini belirten Zelenski, bu fonların, dondurulmuş Rus varlıklarından ayrılmasının mümkün olduğunun altını çizdi.

Ülkesinin güvenlik garantilerinden birinin Ukrayna ordusunun güçlendirilmesi olduğunu vurgulayan Zelenski, geleceğin güvenlik sistemi için net çözümlere ve ortak bir vizyona ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Zelenski, Ukrayna'ya uzun vadeli güvenliğin sağlanması yönünde müttefikleriyle çalıştıklarına işaret ederek, "Ayrıca, ortaklarımızın (asker) güçlerinin Ukrayna topraklarında, hava sahasında ve denizde nasıl faaliyet göstereceğini belirlemeliyiz. İstekli ve imkanı olan ortaklarımızdan oluşan koalisyonumuz hem siyasi hem de askeri olarak çalışmalarını sürdürüyor." ifadesini kullandı.

ABD ile diğer müttefiklerin, Ukrayna'da barış güçlerinin olası konuşlandırılmasıyla ilgili "belli sorulara" yanıt vermesi gerektiğini belirten Zelenski, şunları kaydetti:

"Karadan, havadan ve denizden Ukrayna'da hangi ülkeler temsil edilecek? Peki bu kuvvetler tam olarak nerede konuşlanacak? Bu kuvvetlerin büyüklüğü ve yapısı ne olacak? Bir tehdit durumunda müdahale prosedürleri nasıl olacak? Peki koalisyonumuz Ukrayna'ya ne zaman birlikleri konuşlandıracak, ateşkes ne zaman başlayacak, savaş ne zaman tamamen sona erecek ve bir çözüme varılacak?"

ETİKETLER
Ukrayna Rusya Vladimir Zelenskiy
Sıradaki Haber
AB, Ukrayna'ya mali ve askeri desteği, Rusya'ya ise yaptırımları sürdürecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:01
ABD, "Hamas'a destek" nedeniyle bazı üniversitelerin yabancı öğrenci kabulünü engellemeyi planlıyor
18:48
Havalimanları bayram yoğunluğuna hazır
18:38
Hamas: İsrail'in girişimleri reddetmesine rağmen müzakereye hazırız
18:50
Bakan Kacır: OSB'ler Avrupa'nın önemli üretim üsleri haline geldi
18:35
Starmer: Ukrayna'da barış tüm Avrupa için hayati önem taşıyor
18:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı ile görüştü
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ