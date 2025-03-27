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Dünya
İHA, BBC 27.03.2025 17:38

Mısır'da turistik denizaltı battı

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısında Rus turistlerin bulunduğu denizaltının batması sonucu 6 kişi hayatını kaybetti.

Mısır'da turistik denizaltı battı

Mısır'ın Kızıldeniz kıyısındaki Hurghada kenti açıklarında yerel saatle 10.00 sıralarında `Sindbad` adlı turistik denizaltı battı.

Rusya'nın Hurghada Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, denizaltı aracında çocuklar dahil 45 kişinin bulunduğu, tüm turistlerin Rus olduğu ve 6 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

İlk bilgilere göre yolcuların çoğunun kurtarıldığı aktarıldı.

Denizaltının batma nedeni henüz bilinmiyor.

Hurghada'da son yıllarda turistik geziler düzenleyen Sindbad, 25 metre derinliğe kadar inerek mercan resiflerini ve deniz canlılarını inceleme fırsatı sunuyor. 

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