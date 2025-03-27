Çok Bulutlu 22.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.03.2025 17:17

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, halihazırda Rusya'ya yönelik yaptırımların kaldırılmasının henüz zamanı olmadığını belirterek, Fransa'daki Ukrayna konulu zirveye katılan ülkelerin bu konuda hemfikir olduklarını bildirdi.

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa'nın ev sahipliğinde Paris'te düzenlenen Ukrayna konulu liderler zirvesinin ardından açıklamalarda bulundu.

İngiltere Başbakanı Starmer, Avrupalı liderlerin zirvede Ukrayna'yı desteklemeye yönelik askeri ve operasyonel planları görüştüklerini ifade etti.

Starmer, pek çok ülkenin 3 yılı aşkın süredir olduğu gibi bu kritik anda da Ukrayna'nın yanında olduğunu vurgulayarak, desteklerini sürdüreceklerini kaydetti.

Keir Starmer, ayrıca zirveye katılan ülkelerin Rusya'ya yönelik yaptırımların hafifletilmemesi gerektiği konusunda hemfikir olduklarını ve yaptırımların kaldırılmasının henüz zamanı olmadığı konusunda net bir görüş bildirdiklerini aktardı.

Rusya'nın oyalama girişiminde bulunduğu ve oyun oynadığı konusunda kesin netlik olduğuna da işaret eden Starmer, "Tam tersine, ABD'nin girişimini desteklemek ve bu ülkeler grubunun daha fazla baskısıyla Rusya'yı masaya getirmek için yaptırımları nasıl arttırabileceğimizi tartıştık." dedi.

Starmer, liderlerin Ukrayna'nın hem şu an hem de gelecekteki müzakerelerde mümkün olan en güçlü konumda olmasını sağlamak için bu ülkeye daha fazla destek verilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıklarını söyledi.

ETİKETLER
İngiltere Rusya Ukrayna
Sıradaki Haber
Danimarka'dan Trump'a: Grönland konusunda gerginliği tırmandırıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:14
Cumhurbaşkanı Erdoğan, engelli iki kız çocuğuna tekerlekli sandalye hediye etti
18:17
AK Parti Sözcüsü Çelik: Hiç kimse sabrımızı test etmesin
18:01
AB, Ukrayna'ya mali ve askeri desteği, Rusya'ya ise yaptırımları sürdürecek
17:51
AB, yaptırımların hafifletilmesi için Rusya'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesini istiyor
17:44
ABD ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde yüzde 2,4 büyüdü
17:42
AB, ABD'nin otomobil tarifesine misilleme yapmaya hazırlanıyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
Gazze'deki su krizi devam ediyor
FOTO FOKUS
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
Asrı Saadetin İzinde: Hz. Talha b. Ubeydullah
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ