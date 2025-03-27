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Dünya
AA 27.03.2025 05:07

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 12 kişi öldü

Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne yönelik hava saldırılarında 12 Filistinli yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik hava saldırılarında 12 kişi öldü
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Katil İsrail savaş uçakları Gazze'nin farklı yerlerine hava saldırıları düzenledi.

Katil İsrail savaş uçaklarının, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'a bağlı El-Karin bölgesini hedef alan hava saldırısında 1 kişi hayatını kaybetti.

Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında Maruf ailesine ait bir eve yönelik hava saldırısında çok sayıda Filistinli yaralandı.

Gazze Şeridi'nin merkezindeki Ez-Zevayide bölgesinde yerinden edilenlerin barındığı bir çadırın hedef alındığı hava saldırısında da 2 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Nusayrat Mülteci Kampı'ndaki El-Kassam Camisi yakınlarındaki bir aşevine düzenlenen ikinci hava saldırısında ise 5 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Katil İsrail savaş uçaklarının, Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyindeki 5. Kamp'ta bulunan Abdullah Azzam Camisi civarını hedef alması sonucu 4 kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail Es-Saftavi'de de bir ailenin evine saldırdı

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberinde, İsrail savaş uçaklarının Gazze şehrinin kuzeybatısındaki Es-Saftavi bölgesinde El-Garabavi ailesine ait bir eve hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Hava saldırısı sonucu 7 kişi yaşamını yitirdi.

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