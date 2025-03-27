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Dünya
AA 27.03.2025 03:45

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, ABD'nin Boston kentinde gözaltına alınan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiğini ve ABD'li yetkili makamlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulduğunu belirtti.

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğinden Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasına ilişkin açıklama

Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği, X hesabından ABD'de gözaltına alınan Öztürk'ün durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Boston'da gözaltına alınan Öztürk'ün durumunun yakından takip edildiği aktarılan açıklamada, Öztürk'ün ailesinin düzenli olarak bilgilendirildiği kaydedildi.

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Açıklamada, "ABD Dışişleri Bakanlığı, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Birimi ve diğer yetkililer nezdinde girişimlerde bulunulmuştur. Vatandaşımızın haklarının korunması için gerekli konsolosluk hizmetlerinin ve hukuki desteğin sağlanması amacıyla her türlü çaba gösterilmektedir" ifadelerine yer verildi.

İftara gitmek için evinden çıktığı esnada gözaltına alınmıştı

Türkiye'de liseyi birincilikle bitirdikten sonra çift dalda üniversite eğitimini tamamlayan ve Fulbright burslusu olarak ABD'de doktorasına devam eden Rümeysa Öztürk, 25 Mart akşamı iftara gitmek için Massachusetts'teki evinden çıktığı anda sivil ICE görevlileri tarafından gözaltına alınmıştı.

ICE görevlilerinin, Türk öğrencinin ellerini arkadan kelepçeleyerek gözaltına alırken, Öztürk'ün sesli itirazları kameraya yansımıştı.

Öztürk'ün avukatı Mahsa Khanbabai, müvekkilinden haber alınamadığını açıklamış, Tufts Üniversitesi tarafından yapılan yazılı açıklamada da söz konusu gözaltı işlemi için üniversite yönetimine herhangi bir şekilde haber verilmediği belirtilmişti.

Öztürk için endişelenen Türk arkadaşları, ABD üniversitelerinde "Filistin gösterilerine destek verenleri fişleyen" Canary Mission adlı internet sitesinin, bir süre önce Öztürk'ün geçen yıl bu konuda yazdığı bir makalenin görseli ile kişisel bilgilerini yayımladığını paylaşmıştı.

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Rümeysa Öztürk'ün gözaltına alınmasını, "medeni özgürlükleri engellemeye yönelik endişe verici bir örüntünün son örneği" olarak değerlendirmişti.

Trump ile birlikte Filistin destekçisi öğrencilere baskı arttı

ABD İç Güvenlik Bakanlığından kıdemli bir sözcünün yaptığı yazılı açıklamada ise Rümeysa Öztürk'ün öğrenci vizesine uygun olmayan faaliyetlerde bulunduğu iddia edilmişti.

Öztürk'ün gözaltına alınması, Donald Trump yönetiminin Filistin destekçisi öğrenciler ve akademisyenlere karşı baskı uyguladığı bir dönemde gerçekleşti. Daha önce de Filistinli aktivist ve yakın zamanda Columbia Üniversitesinden mezun olan Mahmud Halil gözaltına alınmıştı.

Georgetown Üniversitesi araştırmacısı Badar Han Suri de "Hamas propagandası ve antisemitizm" yaptığı iddiasıyla sınır dışı edilmek istenmiş, ABD'li Yargıç Patricia Tolliver Giles söz konusu kararı durdurmuştu.

 

 

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