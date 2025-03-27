Netanyahu, Gazze'deki soykırımı yoğunlaştırmak için güvenlik istişareleri yürütüyor

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, "Netanyahu şu anda Gazze'deki savaş ve esirlerin geri getirilmesine yönelik anlaşma müzakereleri hakkında güvenlik istişareleri yürütüyor" ifadelerine yer verildi.

İstişarelerin, ateşkesin sona ermesinden yaklaşık bir hafta sonra Gazze'de devam eden saldırıların geleceği konusunda yoğunlaştığına işaret edildi.

İsmi açıklanmayan İsrailli kaynaklara dayandırılan haberde, İsrail hükümetinin Gazze'de daha saldırgan operasyonlar planladığı ve bunun kara harekatının büyük ölçüde genişletilmesini kapsadığı aktarıldı.

Ayrıca güvenlik ve siyasi işler konularında kararlar alan daraltılmış bakanlar kurulunun, Katil İsrail’in Gazze’de atacağı adımlara ilişkin kararlar almak üzere 29 Mart Cumartesi akşamı saat 20.30’da bir toplantıya çağrıldığı kaydedildi.

Ateşkesin yeniden sağlanması ve esir takasına ilişkin müzakerelerin "halen askıda" olduğu belirtilen haberde, Mısır'ın, yaklaşık iki aylık bir ateşkes karşılığında 5 İsrailli esirin serbest bırakılmasını öngören bir teklif sunduğu ancak bu girişimin şu ana kadar sonuçsuz kaldığı aktarıldı.

Kanal 12 televizyonunun haberinde de Gazze'deki saldırılarda sonraki adıma karar vermek üzere Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve güvenlik teşkilatındaki üst düzey yetkililerin katılımıyla Başbakanlık Ofisinde güvenlik istişareleri yapıldığı belirtildi.

Haberde, son günlerde, "özellikle Mısır tarafından müzakereleri ilerletmek için birçok girişimde bulunulduğu ancak bunların başarısız olduğu" kaydedildi.

18 Mart şiddetli saldırılar yeniden başladı

Netanyahu’nun yürüttüğü güvenlik istişarelerinde ordunun, Hamas'ın üst düzey liderlerini hedef almaya devam ederek, Hamas üzerindeki baskıyı artırıp müzakereleri ilerletmeye yönelik planlar geliştirdiği aktarılan haberde, ayrıca güvenlik kurumlarının, müzakereleri hızlandırmak amacıyla Gazze’de kontrolü genişletmeyi ve kuzey ile güneyde yeni bölgeleri ele geçirmeyi önerdiği belirtildi.

Katil İsrail ordusu, 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanan ateşkesi 18 Mart'ta bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını yeniden başlatmıştı.

Saldırılarda çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 830’dan fazla Filistinli hayatını kaybetti, 1663'ü aşkın kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 50 bin 183'e, yaralıların sayısı ise 113 bin 828’e yükseldi.