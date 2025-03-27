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Dünya
AA 27.03.2025 00:43

Kadir Gecesi'nde 180 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu

Soykırımcı İsrail'in kısıtlamalarına rağmen 180 bin Müslüman, Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da yatsı ve teravih namazı için bir araya geldi.

Kadir Gecesi'nde 180 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu

Kudüs İslami Vakıflar İdaresinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 180 bin kişi ramazan ayının 27'nci gecesinde Mescid-i Aksa'da saf tuttu.

Filistin yönetimine bağlı Kudüs Valiliği, "(İsrail) işgalinin Kudüs şehrini askeri bir kışlaya çevirmesine ve bu gece Kadir Gecesi'ni idrak etmek için mübarek Mescid-i Aksa'ya gelişleri kısıtlamasına" rağmen on binlerce Müslüman'ın Mescid-i Aksa'ya akın ettiğini açıkladı.

İsrail içindeki Filistinliler Kadir Gecesi'ni Mescid-i Aksa'da idrak etmek için otobüslerle Doğu Kudüs'e gelirken, iftar saatine doğru Müslümanlar mescidin avlusunu doldurmaya başladı.

Kadir Gecesi'nde 180 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu

Soykırımcı İsrail polisi, Mescid-i Aksa'ya açılan yolları trafiğe kapattı. Filistinliler katil İsrail'in Eski Şehir çevresinde kurduğu kontrol noktalarından geçerek Mescid-i Aksa'ya ulaştı.

Batı Şeria'dan Müslümanların ilk kıblesine gitmek isteyen Filistinliler için ise soykırımcı İsrail tarafından erkeklerde 55, kadınlarda 50 yaşın altındaki kimselere yine izin verilmedi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA, Batı Şeria'dan Mescid-i Aksa'ya gelmek isteyen Filistinlilerin Kalendiya'daki İsrail kontrol noktasında engellendiğini kaydetti.

Kadir Gecesi'nde 180 bin Müslüman Mescid-i Aksa'da saf tuttu

Soykırımcı İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'dan gelen Filistinliler için belli bir sayıya kadar geçişlere izin verdiği, çok sayıda kişinin yaş koşulunu sağlamasına rağmen kontrol noktalarından geri çevirildiği belirtildi.

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Filistin - İsrail Çatışması İsrail'in Gazze Soykırımı Mescid-i Aksa Ramazan Ayı
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