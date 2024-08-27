Açık 21.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2024 23:45

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 3'ü çocuk 4 Filistinliyi katletti

İsrail ordusunun Gazze kentinde bir apartman dairesini hedef aldığı saldırıda ilk belirlemelere göre 3'ü çocuk 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

Soykırımcı İsrail, Gazze'de 3'ü çocuk 4 Filistinliyi katletti
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel Heva mahallesinde bir apartman dairesini bombaladı.

Saldırı sonrası enkazda 3'ü çocuk 4 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralı 3 kişiye ulaşıldı.

Sivil savunma ekipleri enkazda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırı İsrail ordusuna ait savaş uçağıyla gerçekleştirildi.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Alper Gezeravcı'ya İsveç astronomi derneğinden ödül
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:34
Polis Amirleri Eğitim Merkezine 450 öğrenci alınacak
00:31
Galatasaray yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:11
Marmara Adası açıklarında makine arızası yapan feribot kurtarıldı
23:26
Alper Gezeravcı'ya İsveç astronomi derneğinden ödül
23:19
BM: İsrail, Gazze'deki hastanelere yakıt ikmalini son bir haftada 5 kez reddetti
23:15
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya kararlıyız
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ