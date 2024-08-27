Soykırımcı İsrail, Gazze'de 3'ü çocuk 4 Filistinliyi katletti

Gazze Sivil Savunma Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, İsrail ordusu, Gazze kentinin güneybatısında yer alan Tel Heva mahallesinde bir apartman dairesini bombaladı.
Saldırı sonrası enkazda 3'ü çocuk 4 Filistinlinin cansız bedeni ile yaralı 3 kişiye ulaşıldı.
Sivil savunma ekipleri enkazda arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Yerel medyada yer alan haberlere göre saldırı İsrail ordusuna ait savaş uçağıyla gerçekleştirildi.
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.