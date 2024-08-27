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Dünya
AA 27.08.2024 23:13

Sudan'da kolera salgını: Can kaybı 48'e çıktı

Sudan'da kolera salgınından dolayı yaşamını yitirenlerin sayısı 48'e çıktı.

Sudan'da kolera salgını: Can kaybı 48'e çıktı

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 102 yeni kolera vakası tespit edildi.

Açıklamada, ülkedeki vaka sayısının 1223'e, ölü sayısının 48'e çıktığı aktarıldı.

Sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e çıktı

Öte yandan hazirandan bu yana 10 eyalette aşırı yağışlar ve seller nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 138'e yükseldi.

Sudan'da temmuz ile ekim ayları arasında etkili olan yağmur döneminde yaşanan sel ve taşkınlar sonucu her yıl 100'den fazla kişi hayatını kaybediyor, on binlerce ev, iş yeri ve tarım arazisi zarar görüyor.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması, insanların hayatını daha çok zorlaştırıyor.

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