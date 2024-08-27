Fransa, 15 yaşın altındaki çocuklara okulda cep telefonu yasağını deneyecek

Ülkede yaklaşık 200 ortaokul, öğrencilerin okula geldiklerinde telefonlarını teslim etmelerini gerektiren bu denemeye katılacak. Bu uygulama, 2018'de çıkarılan ve öğrencilerin okullarda telefonlarını yanlarında bulundurmalarına izin veren ancak kullanmalarını yasaklayan kanunu bir adım daha ileri taşıyor.

Eğitim Bakanı Nicole Belloubet, yaptığı açıklamada, bu yasağın amacının gençlere bir "dijital mola" vermek olduğunu belirtti.

Belloubet, denemenin başarılı olması halinde yasağın ocak ayından itibaren tüm okullarda uygulanacağını söyledi.

Ekrana aşırı maruz kalmak, gelişimi olumsuz etkiliyor

Ülkede kurulan bir komisyon, çocukların ekranlara aşırı maruz kalmasının sağlıkları ve gelişimleri üzerinde olumsuz etkileri olduğuna dair endişelerini bildirmişti. Mart ayında yayınlanan 140 sayfalık bir raporda, dijital cihazların uyku, hareketsizlik, fiziksel aktivite eksikliği ve aşırı kilolu olma riskleri ile görme üzerindeki olumsuz etkileri konusunda "çok net bir fikir birliği" olduğu sonucuna varıldı.

Raporda, telefonlar ve diğer dijital teknolojilerin aşırı düzeyde kullanımının sadece çocuklar için değil, aynı zamanda "toplum ve medeniyet" için de zararlı olduğu belirtildi. Raporda ayrıca, çocukların cep telefonu kullanımının aşamalı olarak kontrol edilmesi önerildi: En az 11 yaşına kadar cep telefonu yok, 11-13 yaş arasında internetsiz cep telefonları, 15 yaşına kadar ise internet erişimli ancak sosyal medyaya erişimi olmayan telefonlar.