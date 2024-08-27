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Dünya
AA 27.08.2024 22:57

İsrail basını: İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için yarın Doha'ya gidecek

İsrail heyetinin, Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir takası müzakereleri için yarın Katar'ın başkenti Doha'ya gideceği duyuruldu.

İsrail basını: İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için yarın Doha'ya gidecek
[Fotograf: Reuters]

İsrail'de yayınlanan Yedioth Ahronoth gazetesinin haberine göre, ordu, dış istihbarat teşkilatı Mossad ve iç istihbarat teşkilatı Şin-Bet'ten (Şabak) oluşan İsrail heyeti, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası ve Gazze Şeridi'nde ateşkese varılması için Kahire'de yapılan müzakerelerin ardından Tel Aviv'de istişareler gerçekleştirdi.

Uzman heyet istişarelerin ardından müzakereler için yarın Doha'ya gidecek.

Habere göre, heyetin, anlaşmanın genel hatlarına ilişkin açık konularda bulunan boşlukların azaltılması amacıyla arabulucularla görüşmelere devam etmesi bekleniyor.

Ayrıca heyetin ateşkes anlaşması ve esir takası konusunda İsrail ve Hamas ile müzakerelere devam eden Mısır, Katar ve ABD'li temsilcilerle görüşmesi öngörülüyor.

Kahire'deki müzakereler

Hamas ve İsrail arasında Gazze Şeridi'nde ateşkes ve karşılıklı esir takası anlaşması için dolaylı müzakere zirvesinin 25 Ağustos pazar günü ABD, Katar ve Mısırlı yetkililerin katılımıyla Kahire'de yapılmıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, ateşkes ve esir takası anlaşması müzakereleri için Kahire'de bulunan İsrail heyetinin pazar günü ülkeye döndüğünü açıklamıştı.

Haberde, adı açıklanmayan İsrailli yetkililerin, Kahire'deki görüşmelerle ilgili olarak, "Bugün Gazze'deki ateşkes görüşmelerinde ilerleme kaydedilme şansı zayıftı." ifadesine yer verilmişti.

Yetkililer, "Heyetin aldığı yetki, Philadelphi Koridoru'nda anlaşmaya varılmasına imkan vermiyor." ifadesini kullanmıştı.

Hamas'tan üst düzey bir yetkili ise ABD Başkanı Joe Biden'ın 2 Temmuz'da açıkladığı ateşkes teklifine bağlı olduklarını; Kahire'de kendilerine sunulan yeni teklifini, "İsrail işgalini kalıcı hale getireceği" gerekçesiyle reddettiğini belirtmişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail ve uluslararası kamuoyunda siyasi nedenlerle Hamas ile esir takası anlaşması yapmamakla suçlanıyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 10 ayı aşkın sürede çoğunluğu kadın ve çocuk can kaybının 40 bini her geçen gün aştığı insanlık felaketi gün geçtikçe derinleşiyor.

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