Parçalı Bulutlu 22.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.08.2024 23:16

BM: İsrail, Gazze'deki hastanelere yakıt ikmalini son bir haftada 5 kez reddetti

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, İsrail'in, Gazze'nin kuzeyinde faaliyette olan hastanelerin yakıt ikmali başvurularına son bir haftada 5 kez olumsuz yanıt verdiğini belirtti.

BM: İsrail, Gazze'deki hastanelere yakıt ikmalini son bir haftada 5 kez reddetti
[Fotograf: AA]

BM Genel Sekreter Sözcüsü Dujarric, günlük basın toplantısında, Gazze'deki insani durum hakkında gazetecileri bilgilendirdi.

Dujarric, "O bölgedeki (Gazze'nin kuzeyindeki) hastanelere yakıt sağlama planları, son bir haftada 5 kez erişimin reddedilmesiyle sonuçlandı ve bazı hastaneler 10 günden fazla bir süre boyunca yeni yakıt tedarikinden mahrum kaldı." dedi.

İsrail'in tahliye kararları aldığını hatırlatan Dujarric, sürekli yerinden edilmeler sonucu, Gazze'nin güneyinde aşırı kalabalık oluştuğunu aktardı.

Dujarric, ayrıca çocuk felci aşılarının uygulanması kapsamında 1000'den fazla sağlık çalışanı ve gönüllüyü bölgedeki 11 sağlık merkezine yerleştirme ve eğitme çalışmalarının sürdüğü bilgisini paylaştı.

Sözcü, aşı kampanyasının ilk turunda Gazze'deki 10 yaş altı 640 binden fazla çocuğun en az yüzde 95'ine ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

İnsan Hakları İzleme Örgütünün (Human Rights Watch) Filistinli sağlık çalışanlarının işkence ve gözaltına alınmasıyla ilgili raporu hakkındaki soruya Dujarric, "Bunu son derece dikkatli bir şekilde takip edeceğiz." sözleriyle cevap verdi.

Dujarric, "7 Ekim'den bu yana sivillere yönelik tüm ihlallerin hesap verebilirliğinin sağlanması gerektiğini" vurguladı.

ETİKETLER
Gazze İsrail İsrail'in Gazze Soykırımı
Sıradaki Haber
Sudan'da kolera salgını: Can kaybı 48'e çıktı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:26
Alper Gezeravcı'ya İsveç astronomi derneğinden ödül
23:15
Cevdet Yılmaz: Enflasyonla mücadelemizi başarıya ulaştırmaya kararlıyız
23:15
Sudan'da kolera salgını: Can kaybı 48'e çıktı
23:13
Hindistan'da şiddetli yağışlar sonucu son 48 saatte 17 kişi hayatını kaybetti
23:00
İsrail basını: İsrail heyeti, esir takası müzakereleri için yarın Doha'ya gidecek
22:34
DMM: SETA partiye rapor sundu iddiası doğru değil
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
Ordu'da bitkin bulunan kirpi yavruları tedavi altına alındı
FOTO FOKUS
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
Vaniköy'deki kaçak inşaatla ilgili hazırlanan tutanak ortaya çıktı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ