-3.2ºC Ankara
Dünya
CNN International 20.01.2026 08:31

Son 20 yılın en güçlü Güneş fırtınası alarmı

Güneş'te meydana gelen son derece güçlü patlama sonrası oluşan güneş fırtınası Dünya'ya ulaştı. Bilim insanları beklenmedik kuzey ışıklarına ve GPS sistemlerinde geçici aksaklıklara hazırlıklı olunması gerektiği konusunda uyardı.

Son 20 yılın en güçlü Güneş fırtınası alarmı

Güneş'te meydana gelen son derece güçlü bir patlama sonucu ortaya çıkan şiddetli güneş fırtınası Dünya'ya ulaştı.

Bilim insanları pazartesi akşamı ile bu sabah arasında, normalde görülmeyen bölgelerde bile kuzey ışıklarının izlenebileceğini açıkladı. Ancak bu fırtınanın ayrıca uydu tabanlı iletişim ağlarında ve GPS sistemlerinde aksaklıklar yaratabileceği hatırlatıldı.

ABD Ulusal Hava Servisi'ne bağlı Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC) yaşanan olayı 5 üzerinden 4. seviye olarak sınıflandırdı.

SWPC bunun son 20 yılın en güçlü güneş fırtınası olduğunu ve buna benzer şiddette en son Ekim 2003'te bir fırtına görüldüğünü açıkladı.

Elektrik kesintileri, radyasyon riski

Yetkililere göre bu tür fırtınalar özellikle uzay görevlerini, havacılığı ve uydu operasyonlarını etkiliyor. 2003'teki fırtına esnasında İsveç'te elektrik kesintileri meydana gelmiş, Güney Afrika'da trafolar zarar görmüştü.

Bu tür fırtınalar, alçak Dünya yörüngesindeki astronotlar için radyasyon riskinin de artması anlamına geliyor. Aynı risk, kutup rotasında seyreden yolcu uçakları için de geçerli.

SWPC'nin havayolu şirketlerini, NASA'yı, ABD Havacılık İdaresi'ni (FAA), Acil Durum Yönetim Ajansı'nı (FEMA) ve elektrik şebekesi operatörlerini fırtınaya karşı önlem almaları için bilgilendirdi.

Bilim insanları, aktif bir güneş lekesi bölgesinden önümüzdeki günlerde yeni patlamalar olabileceğini ve bunların da Dünya'ya yönelme ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor.

