Dünya
Independent 20.01.2026 08:30

TikTok'tan yaş sınırı baskısı karşısında yeni denetim hamlesi

Sosyal medya devi TikTok, platformdaki 13 yaş altı hesapları engellemek amacıyla Avrupa genelinde gelişmiş yaş doğrulama denetimlerini başlatmaya hazırlanıyor. Şirket, kullanıcıların yaşını "tahmin etmek" için yeni bir teknoloji kullanacağını duyurdu.

TikTok'tan yaş sınırı baskısı karşısında yeni denetim hamlesi

Yeni sistem, profil bilgileri, paylaşılan videolar ve platform üzerindeki diğer davranışları analiz ederek bir hesabın 13 yaş altı bir çocuğa ait olup olmadığını öngörecek. Şüpheli bulunan hesaplar, nihai kararı verecek olan insan moderatörlere yönlendirilecek.

Davranış temelli denetim dönemi

TikTok, "gelecek haftalarda" kullanıma sunulacak olan bu teknolojinin gizlilik esaslarına uygun şekilde çalışacağını belirtti. Şirket, pilot uygulama sürecinde binlerce reşit olmayan hesabın bu yöntemle tespit edilerek kapatıldığını açıkladı.

Hesabı yanlışlıkla işaretlenen kullanıcılar; yüz tanıma, kredi kartı onayı veya kimlik kontrolü gibi yöntemlerle karara itiraz edebilecek. TikTok yetkilileri, gençleri korumak için çok katmanlı bir yaklaşımın esas olduğunu vurguladı.

Uzmanlardan "yalancı güvenlik" uyarısı

Öte yandan, bazı çocuk koruma vakıfları ve çevrimiçi güvenlik grupları genel bir yasağa karşı çıkıyor. Uzmanlar, bu tür bir yasağın çocukları ve suçluları internetin daha az denetlenen, karanlık köşelerine itebileceği ve ebeveynlerde "yalancı bir güvenlik hissi" oluşturabileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

