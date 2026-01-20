Avustralya'da 48 saat içinde dördüncü köpekbalığı saldırısı

Salı sabahı Crescent Head yakınlarında meydana gelen olayda, 39 yaşındaki bir adamın sörf tahtasını ısıran köpekbalığı, sörfçünün vücudunda hafif kesiklere yol açtı. Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun stabil olduğu bildirildi.

Sydney sahilleri kapatıldı

Son iki gün içinde Sydney'de gerçekleşen üç ayrı saldırının ardından, kentin kuzey bölgesindeki tüm plajlar polis talimatıyla kapatıldı. Yetkililer, bölgedeki güvenlik önlemlerinin sürdüğünü belirtti.

NSW Emniyet Müdürü Joseph McNulty, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların köpekbalığı saldırıları için "mükemmel bir fırtına ortamı" oluşturmuş olabileceğine dikkat çekti. Yağmur sularının denize taşıdığı besin maddelerinin köpekbalıklarını kıyıya daha fazla yaklaştırdığı ifade ediliyor.

Uzmanlardan kirli su uyarısı

Surf Life Saving NSW Üst Yöneticisi Steve Pearce, sörfçünün ciddi bir yara almadan kurtulmasını büyük bir şans olarak nitelendirdi. Pearce, nehir ağızlarında köpekbalıklarının toplandığını hatırlatarak, bu bölgelerde ve bulanık sularda yüzülmemesi konusunda halkı uyardı.

Pazartesi günü Dee Why Plajı'nda bir sörfçü benzer bir saldırıdan kurtulurken, birkaç saat sonra Manly yakınlarında 27 yaşındaki bir genç ağır yaralanmıştı. Pazar günü ise Sydney Limanı'ndaki popüler bir plajda 12 yaşındaki bir çocuk köpekbalığı ısırığı nedeniyle ağır yaralanmıştı.

Boğa köpekbalığı tehlikesi

Yetkililer, son saldırıların çoğunda boğa köpekbalıklarının rol oynadığını tahmin ediyor. Hem tatlı hem de tuzlu suda yaşayabilen boğa köpekbalıkları, insanlar için en tehlikeli üç köpekbalığı türünden biri olarak biliniyor.

Emniyet birimleri, su kalitesinin ve görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle vatandaşlara NSW genelindeki liman ve nehir sistemlerinden uzak durmaları tavsiyesinde bulundu.