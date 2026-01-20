Suriye ordusu, Haseke kent merkezinin dış mahallelerine ulaştı

Suriye ordu birlikleri ile Arap aşiret unsurları, YPG işgalindeki Haseke kentinin güney çevre yolu üzerindeki Panorama Kavşağı’na kadar ilerledi.

Söz konusu nokta güney çevre yoluna yaklaşık 2,2 kilometre mesafede bulunuyor.

Ordu birlikleri ile aşiret güçlerinin Rakka ve Deyrizor yönlerinden ilerleyerek bölgeye ulaştığı bildirildi.

Suriye ordusunun operasyonu ve Tam Entegrasyon Anlaşması

Suriye ordusunun, 16 Ocak’ta terör örgütü YPG’ye karşı Fırat Nehri’nin batısındaki bölgelerde başlattığı operasyon daha sonra nehrin doğusunda aşiretlerin de katılımıyla genişlemiş, örgüt işgalindeki toprakların büyük bölümü Suriye yönetiminin kontrolüne girmişti.

Şam yönetimiyle YPG arasında varılan Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması, örgütün Fırat Nehri’nin doğusundaki Rakka ve Deyrizor illerinden tümüyle çekilmesi, Haseke’deki kamu kurumlarının devlete devredilmesi, tüm sınır kapıları ve enerji kaynaklarının merkezi otoritenin elinde olması ile YPG unsurlarının bireysel olarak güvenlik güçlerine entegrasyonu gibi hükümler içeriyor.