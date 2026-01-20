Parçalı Bulutlu -2.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 20.01.2026 00:36

Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor

Danimarka Dışişleri Bakanı Lars Lokke Rasmussen, ABD Başkanı Donald Trump'la geçen hafta yaptıkları görüşmeye değinerek, "Şu kanıya vardım, Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor

Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Sky News televizyonunun sorularını yanıtladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a Grönland konusunda Danimarka'ya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rasmussen, "Hayatta prensipler vardır. İngiltere'nin ABD'yle, özellikle de Brexit sonrası çok yakın bir ilişkisi var, bunu kabul ediyorum. Bazı geçilemez kırmızı çizgiler vardır. Bu durum da temel prensip konusudur. 2026'da yaşıyoruz. İnsanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız. İngiltere Başbakanının bu prensipleri savunması çok önemlidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir konudan vazgeçmeden diğerlerinin ondan vazgeçemeyeceğini kaydeden Rasmussen, İngiltere'nin ne olursa olsun Danimarka'dan yana olacağına inandığını dile getirdi.

Rasmussen, Trump'la geçen hafta yaptıkları görüşmeye de değinerek, "Şu kanıya vardım, Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık. Çözmek istediğimiz bir Arktik güvenliği meselesi olduğunu dile getirdik." dedi.

Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı
Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı

"Tatbikat provokasyon için değil Trump'ın endişelerini gidermeye yönelikti"

Diyaloğu sürdürme kararlılığına vurgu yapan Rasmussen, "Bu konuyu sosyal medyadan ve diğer platformlardan çıkarıp tartışabileceğimiz görüşme odalarına taşımalıyız. 1951 anlaşması gibi anlaştığımız konular kapsamında çözüm bulabiliriz. NATO, ABD'ye garantiler vermek için daha fazlasını yapabilir." diye konuştu.

Bu garantiler arasında Grönland'da Çin yatırımlarına izin vermemeyi de sayan Rasmussen, "Her türlü tartışmaya açığız. Biz pragmatik, soğukkanlı ancak sıcak kalpli İskandinav insanlarıyız. Her sabah uyandığımızda yeni tehditlerle karşılaşmak hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

Rasmussen, NATO ve Avrupa Birliği'nin temel prensipleri savunduğunu vurgulayarak, "Bir isteğiniz var, bir hedefiniz var, onu istiyorsunuz ama başkalarının üzerine baskı kurarak bunu başaramazsınız." dedi.

ABD'nin önemli bir müttefiki ve dostu olarak Grönland isteği karşısında hissettiklerini de dile getiren Rasmussen, "Şaşırdık. Daha fazlasını söyleyerek tansiyonu yükseltmek istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rasmussen, Londra'da Danimarka haber ajansı DR'a yaptığı açıklamada ise ABD'nin Grönland'da Avrupa ülkelerinin katıldığı tatbikatı yanlış anladığını savundu.

"Grönland'da yaptıklarımız Amerikan Başkanını provoke etmek için değil onun endişelerini gidermeye yönelikti." diyen Rasmussen, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.

ETİKETLER
Danimarka Donald Trump Grönland
Sıradaki Haber
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roman vatandaşlar için strateji belgesi ve eylem planıyla ilgili genelge
00:04
Çığ altında kalan çoban hayatını kaybetti
23:46
ABD Başkanı Trump, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile görüştü
22:59
"Türkiye'nin desteğiyle Suriye tarafından DEAŞ'lı teröristlerin serbest bırakıldığı" iddiasına yalanlama
22:54
Bazı büyükelçilikler için yeni görevler tebliğ edildi
22:46
Bakan Tunç'tan Atlas açıklaması: Fail ya da failler hak ettikleri cezayı alacak
Rakka'da terör örgütü YPG, köprüleri havaya uçurarak insani krize yol açtı
Rakka'da terör örgütü YPG, köprüleri havaya uçurarak insani krize yol açtı
FOTO FOKUS
Antalya'da orman yangını
Antalya'da orman yangını
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ