Danimarka Dışişleri Bakanı: Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor

Rasmussen, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği İngiltere'de Sky News televizyonunun sorularını yanıtladı.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer'a Grönland konusunda Danimarka'ya verdiği destekten dolayı teşekkür eden Rasmussen, "Hayatta prensipler vardır. İngiltere'nin ABD'yle, özellikle de Brexit sonrası çok yakın bir ilişkisi var, bunu kabul ediyorum. Bazı geçilemez kırmızı çizgiler vardır. Bu durum da temel prensip konusudur. 2026'da yaşıyoruz. İnsanlarla ticaret yapabilirsiniz ama insan ticareti yapamazsınız. İngiltere Başbakanının bu prensipleri savunması çok önemlidir." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir konudan vazgeçmeden diğerlerinin ondan vazgeçemeyeceğini kaydeden Rasmussen, İngiltere'nin ne olursa olsun Danimarka'dan yana olacağına inandığını dile getirdi.

Rasmussen, Trump'la geçen hafta yaptıkları görüşmeye de değinerek, "Şu kanıya vardım, Başkan Trump, samimi ve içten bir şekilde Grönland'ı istiyor. Biz de bunun kırmızı çizgimiz olduğunu net şekilde söyledik. Anlaşamayacağımız konusunda anlaştık. Çözmek istediğimiz bir Arktik güvenliği meselesi olduğunu dile getirdik." dedi.

"Tatbikat provokasyon için değil Trump'ın endişelerini gidermeye yönelikti"

Diyaloğu sürdürme kararlılığına vurgu yapan Rasmussen, "Bu konuyu sosyal medyadan ve diğer platformlardan çıkarıp tartışabileceğimiz görüşme odalarına taşımalıyız. 1951 anlaşması gibi anlaştığımız konular kapsamında çözüm bulabiliriz. NATO, ABD'ye garantiler vermek için daha fazlasını yapabilir." diye konuştu.

Bu garantiler arasında Grönland'da Çin yatırımlarına izin vermemeyi de sayan Rasmussen, "Her türlü tartışmaya açığız. Biz pragmatik, soğukkanlı ancak sıcak kalpli İskandinav insanlarıyız. Her sabah uyandığımızda yeni tehditlerle karşılaşmak hiç kolay değil." ifadelerini kullandı.

Rasmussen, NATO ve Avrupa Birliği'nin temel prensipleri savunduğunu vurgulayarak, "Bir isteğiniz var, bir hedefiniz var, onu istiyorsunuz ama başkalarının üzerine baskı kurarak bunu başaramazsınız." dedi.

ABD'nin önemli bir müttefiki ve dostu olarak Grönland isteği karşısında hissettiklerini de dile getiren Rasmussen, "Şaşırdık. Daha fazlasını söyleyerek tansiyonu yükseltmek istemiyorum." değerlendirmesini yaptı.

Rasmussen, Londra'da Danimarka haber ajansı DR'a yaptığı açıklamada ise ABD'nin Grönland'da Avrupa ülkelerinin katıldığı tatbikatı yanlış anladığını savundu.

"Grönland'da yaptıklarımız Amerikan Başkanını provoke etmek için değil onun endişelerini gidermeye yönelikti." diyen Rasmussen, ülkelerin egemenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğini ifade etti.