Avusturya Dışişleri Bakanı, Grönland'ı desteklemeye devam ettiklerini belirtti

Bakan Meinl-Reisinger, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ve AB dışişleri bakanlarıyla verimli bir görüşme yaptığını açıkladı.

Meinl-Reisinger, Danimarka ve Grönland'ı, özellikle ABD ile mutabık kalınan üst düzey diyalogda desteklediklerini belirterek, "Avrupa ülkeleri, Arktik'in güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu göstermişken, neden tam da bu zamanda gümrük vergisi tehditleri yapıldığı anlaşılmıyor." ifadelerini kullandı.

Avrupa'nın her zaman yapıcı çözümlerle ilgilendiğini, gerilimin azaltılması ve diyaloğa odaklanmaya devam edeceğini vurgulayan Meinl-Reisinger, aynı zamanda çıkarlarını kararlılıkla savunmaya da hazır olduğunu kaydetti.

Trump'ın Grönland tehdidi

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin "ulusal güvenlik amacıyla Grönland'a ihtiyacının olduğunu" ve bunun "inşa edilen Altın Kubbe için hayati önem taşıdığını" ifade etmişti.

Washington'da bir araya gelen ABD, Danimarka ve Grönland dışişleri bakanlarının görüşmesi sonrasında da temel anlaşmazlıkların devam ettiği belirtilmiş, ABD'nin Grönland'ı "ele geçirme arzusunun açık" olduğu kaydedilmişti.

Danimarka Krallığı'na bağlı özerk bölge Grönland, daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Danimarka, son dönemde müttefiklerle birlikte bölgedeki askeri işbirliğini artırma çağrısı yapmıştı. Bu kapsamda Avrupa ülkeleri, küçük askeri birlikler ve subayları Grönland'a göndereceklerini açıklamıştı.

Trump, bunun üzerine Grönland ile ilgili tartışmalarda dünya barışının tehlikede olduğunu savunarak, ABD'nin Grönland'ı almasına karşı çıktıkları gerekçesiyle Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, İngiltere, Hollanda ve Finlandiya'ya gümrük vergileri getireceğini açıklamıştı.

Bu 8 Avrupa ülkesi için 1 Şubat'tan itibaren yüzde 10 gümrük vergisi uygulanacağını, 1 Haziran'dan sonra vergi oranının yüzde 25'e çıkarılacağını belirten Trump, Grönland'ın tamamen ve eksiksiz olarak satın alınmasına ilişkin bir anlaşmaya varılana kadar oranın böyle kalacağını bildirmişti.