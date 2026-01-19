Açık -1.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2026 21:13

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, istifa etme kararı aldığını duyurdu

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, görevinden istifa etme kararı aldığını bildirdi.

Bulgaristan Cumhurbaşkanı Radev, istifa etme kararı aldığını duyurdu

Radev, Cumhurbaşkanlığında yaptığı açıklamada, istifasını yarın Anayasa Mahkemesine sunacağını, görevini Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova'ya devredeceğini duyurdu.

Halka seslenişinde, 9 yıllık çalışmalarını değerlendiren Radev, bu dönemde 7 kez geçici hükümetler kurmak zorunda kaldığını anımsattı.

Rumen Radev, aynı dönemde Bulgaristan'ın (Schengen alanına katılarak ve euroya geçerek) Avrupa entegrasyonunu tamamladığına işaret ederek, bu iki başarının ülkeye maalesef huzur ve istikrar getiremediğini söyledi.

Son anayasal değişikliklerle oligarşinin yürütme organlarına el koyduğunu belirten Radev, "Sonbahardaki halkın protestoları iktidarı düşürerek, mafyaya karşı bir görüş birliği oluşturdu." dedi.

Radev, Bulgaristan'daki vatandaşların siyasi hayal kırıklığından da söz ederek, "Yeni bir toplumsal sözleşmeye muhtacız. Sonbahardaki protestolarda sokaklara dökülen gençlerimiz, artık Bulgaristan'ı terk etmek istemediklerini net şekilde ifade etti." diye konuştu.

Cumhurbaşkanlığı görevini güven içinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yotova'ya devredeceğini bildiren Radev, "Yotova, bir sonraki cumhurbaşkanlığı seçimine kadar onurlu bir cumhurbaşkanı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anayasal prosedür

Radev'in istifası, Anayasa Mahkemesi tarafından kabul edilmedikçe, hukuki geçerlilik kazanmıyor. Bu nedenle istifa, ancak Mahkemenin alacağı resmi kararla yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanı Radev'in görevden ayrılmasının ardından, anayasal prosedür uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı İliyana Yotova, 22 Ocak 2027'ye kadar cumhurbaşkanlığı görevini üstlenecek.

Bulgaristan'da daha önce bir cumhurbaşkanının görev süresi dolmadan istifa etmemiş olması nedeniyle Radev'in kararı, "ülkede tarihi bir gelişme" olarak değerlendiriliyor.

ETİKETLER
Bulgaristan
Sıradaki Haber
Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:17
Erzurum'da yolda kalan 15 kişi kurtarıldı
21:13
Trump'tan, Grönland sorusuna "Yorum yok" cevabı
21:13
İletişim Başkanı Duran: Türkiye, barışın, istikrarın ve diplomasinin savunucusudur
21:07
Antalya'da orman yangını
21:03
Dışişleri Bakanlığından Pakistan'a taziye mesajı
20:13
Firari FETÖ'cü eski emniyet müdürü yakalandı
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ