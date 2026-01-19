Gazze'de tehlikeli bir solunum virüsünün yayıldığı duyuruldu

Ebu Silmiyye, Gazze’deki sağlık durumunun felaket boyutuna ulaştığını belirtti.

Bölgede grip veya Kovid-19 varyantı olduğu tahmin edilen bir virüsün hızla yayıldığına dikkati çeken Ebu Silmiyye, yetersiz beslenme, yoğun psikolojik baskı ve aşı eksikliği nedeniyle halkın bağışıklık sisteminin zayıfladığını vurguladı.

Virüs zatürreye ve ölümlere yol açıyor

Ebu Silmiyye, her yaş grubunu etkileyen virüsün belirtileri ve sonuçları hakkında şunları söyledi:

"Bu virüs, iki haftaya kadar uzayabilen şiddetli eklem ve kemik ağrıları, yüksek ateş, inatçı baş ağrısı ve kusma ile kendini gösteriyor. Çoğu vakada akut zatürreye yol açan hastalık nedeniyle, özellikle çocuklar, yaşlılar ve kronik hastalar arasında ölümler kaydedildi. Çadırlarda kalan yerinden edilmiş sivillerin soğuk ve neme karşı korumasız olması durumu daha da ağırlaştırıyor."

Kanser ve diyaliz ilaçları tamamen tükendi

Mevcut durumu "savaşın başından bu yana en kötü dönem" olarak nitelendiren Ebu Silmiyye, ateşkes anlaşmasının üzerinden 100 günden fazla süre geçmesine rağmen krizin derinleştiğine dikkati çekti.

Ameliyathanelerde steril gazlı bez ve antibiyotik dahi bulunmadığını ifade eden Ebu Silmiyye, "Kanser ilaçları tamamen tükendi, diyaliz ve kronik hastalık ilaçları bulunamıyor.

Ayrıca İsrail'in ruh sağlığı merkezlerini yıkması ve ilaç eksikliği nedeniyle psikiyatri hastaları da büyük risk altında." dedi.

Ebu Silmiyye, laboratuvarların yüzde 70'inin malzeme eksikliği nedeniyle hizmet dışı kaldığını ve basit tahlillerin bile yapılamadığını sözlerine ekledi.

Gazze'ye gazlı içecek girişi serbest, ilaç girişi yasak

İsrail’in Gazze’ye kuruyemiş, gazlı içecek ve cep telefonu gibi temel olmayan ürünlerin girişine izin verirken, hayat kurtarıcı tıbbi malzemeleri engellemesini "şok edici bir tezat" olarak değerlendiren Ebu Silmiyye, şunları kaydetti:

"İsrail, Dünya Sağlık Örgütü ve UNICEF gibi uluslararası kuruluşların önerdiği ilaçların dahi girişine izin vermiyor. Bu politikayla insanları tedaviden mahrum bırakarak dolaylı yoldan öldürmeyi hedefliyorlar. Çökmüş sağlık sistemini yeniden canlandırmak ve kalan hayatları kurtarmak için antibiyotikler, kanser ilaçları ve laboratuvar malzemelerinin girişi acilen sağlanmalıdır."

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne saldırılarını sürdürdüğü iki yıl boyunca hastaneleri, ilaç depolarını ve sağlık çalışanlarını kasıtlı olarak hedef aldığı, tıbbi malzeme girişini engelleyerek sağlık sistemini çökerttiği belirtiliyor.