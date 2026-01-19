Açık -1.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 19.01.2026 19:02

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı, protestolarda 12 bin kişinin öldüğü iddialarını yalanladı

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı Abbas Mescidi Arani, protestolarda 12 bin kişinin hayatını kaybettiğine yönelik iddiaların gerçeği yansıtmadığını ve bu iddianın "isyanı" şiddetlendirmek için ortaya atıldığını söyledi.

İran Adli Tıp Kurumu Başkanı, protestolarda 12 bin kişinin öldüğü iddialarını yalanladı

Arani İran Devlet Televizyonu’na ülkesindeki protestolara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Arani, Tahran'daki Kahrizak Adli Tıp Merkezi’nde çekildiği iddia edilen ve sosyal medyada sıkça yer alan ceset torbaları üzerindeki rakamların, protestolar sırasında hayatını kaybedenlerin sayısını değil 2025 yılında Tahran eyaletinde vefat edenlerin defin sırasını gösterdiğini söyledi.

Ülkede her yıl 90 bin cenazenin adli tıp merkezlerine sevk edildiğini anımsatan Arani, bu cenazelerden 15 bininin Tahran eyaletindeki adli tıp merkezine getirildiğini belirtti.

Arani ayrıca, sosyal medyada, Kahrizak'taki Adli Tıp Merkezi'nde çok sayıda insanın ölen yakınlarını aradığına dair bir izlenim meydana getirildiğini belirterek, "Kalabalığın bir kısmı, çalışmalarımızı aksatmak için gelen kişilerden kaynaklanıyordu. Oradaki herkes ölenlerin yakınları değildi." dedi.

⁠İran'daki gösteriler

İran’da 28 Aralık 2025’te yerel para biriminin döviz karşısında hızla değer kaybetmesi ve ekonomik sıkıntıların derinleşmesi nedeniyle Tahran Büyük Çarşı’da esnafın öncülüğünde başlayan gösteriler ülke geneline yayılmıştı.

Başkent Tahran'da 8 Ocak'ta şiddetlenen protestolar sırasında çıkan olaylar sonrasında ülke yönetimi internet erişimini engellemişti.

İranlı yetkililerden olaylarda ölen ya da yaralananların toplam sayısına ilişkin şu ana kadar net bir açıklama yapılmazken ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), gösterilerde çıkan olaylarda 178'i emniyet görevlisi olmak üzere, 3 bin 919 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 bin 669 kişinin gözaltına alındığını duyurmuştu.

ETİKETLER
İran
Sıradaki Haber
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçimini Touadera kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:34
Borsa günü rekorla kapattı
19:54
Gazze'de tehlikeli bir solunum virüsünün yayıldığı duyuruldu
19:10
Suriye'de, Tişrin Barajı'nın altında terör örgütü YPG'nin mühimmat deposu bulundu
19:02
Orta Afrika Cumhuriyeti’nde cumhurbaşkanı seçimini Touadera kazandı
18:55
Rusya: Zaporijya ve Donetsk'te 2 yerleşim birimi kontrolümüze geçti
18:44
Atlas Çağlayan'ın ailesine tehdit mesajı atan 3 kişi tutuklandı
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürüyor
FOTO FOKUS
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
Alibeyköy’de karda kayan İETT otobüsü direğe çarptı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ