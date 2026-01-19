Açık -1.3ºC Ankara
Dünya
AA 19.01.2026 19:06

Suriye'de, Tişrin Barajı'nın altında terör örgütü YPG'nin mühimmat deposu bulundu

Suriye ordusu, varılan anlaşma doğrultusunda çatışma olmaksızın devraldığı Münbiç’in güneybatısındaki Tişrin Barajı’nın altında terör örgütü YPG'ye ait mühimmat deposu tespit etti.

Suriye'de, Tişrin Barajı'nın altında terör örgütü YPG'nin mühimmat deposu bulundu
[Fotograf: AA]

Suriye güçleri, terör örgütü unsurlarından çatışma olmaksızın devraldığı Tişrin Barajı'nda arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

Yapılan çalışmalar sırasında Tişrin Barajı'nın altında terör örgütünün mühimmat deposu bulundu.

Tespit edilen mühimmat deposunda çok sayıda patlayıcının yanı sıra kamikaze insansız hava araçları (İHA), roketatar ve havan mermileri gibi çeşitli silahlar ele geçirildi.

Suriye birlikleri, barajın altındaki bölmede yer alan terör örgütü sembollerini de indirdi.

Şam yönetimi ile YPG arasında varılan anlaşma kapsamında Suriye ordusu bu sabah Fırat Nehri üzerinde yer alan Tişrin Barajı'nın kontrolünü çatışma olmaksızın devralmıştı.

Suriye
