Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 13:23Son Güncelleme: Kaynak: AA
Slovakya Cumhurbaşkanı Caputova'nın koronavirüs testi pozitif
[Fotoğraf: Reuters]
Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova'nın koronavirüse yakalandığı açıklandı.
Slovakya'da Cumhurbaşkanı Sözcüsü Martin Strizinec, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Caputova'nın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle programlarını ertelediğini söyledi.
Cumhurbaşkanı Caputova'nın, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek için bugün İtalya ve Portekiz'i ziyaret etmesi planlanıyordu.
Etiketler: Koronavirüs
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