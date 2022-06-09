Slovakya'da Cumhurbaşkanı Sözcüsü Martin Strizinec, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Caputova'nın COVID-19 testinin pozitif çıktığını ve bu nedenle programlarını ertelediğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Caputova'nın, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda ile Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek için bugün İtalya ve Portekiz'i ziyaret etmesi planlanıyordu.