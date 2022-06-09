Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 12:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
İran'da bina çökmesi: 2 kişi öldü
[Fotoğraf: İHA]
İran'da doğal gazın neden olduğu patlamanın ardından 4 katlı bir bina çöktü. İlk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
İran'ın batısındaki Kirmanşah eyaletine Kirmanşah Kızılay Müdürü Ferzin Mutemedi, Tasnim Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde meydana gelen olaya ilişkin bilgi verdi.
"Novsud'da 4 katlı binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Patlama sonrası çöken binada 2 kişi öldü, enkaz altından şu ana kadar 8 kişi yaralı olarak kurtarıldı."
Patlama nedeniyle çevredeki binalarda da maddi hasar oluştuğunu kaydeden Mutemedi, enkaz altında kalanlar olduğunun tahmin edildiğini ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
Etiketler: İran
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