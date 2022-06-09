Yeni Zelanda, yaklaşık 10 milyon sığır ve 26 milyon koyun ile birlikte beş milyondan fazla insana ev sahipliği yapıyor.

Ülke, çiftçilerden tuttukları hayvanlardan kaynaklanan metan emisyonları için ücret alan ilk ülke olacak.

Ülkenin toplam sera gazı emisyonlarının neredeyse yarısı, başta metan olmak üzere tarımdan geliyor.

Bununla birlikte, tarımsal emisyonlar, hükümeti küresel ısınmayı durdurmak için daha fazlasını yapmaya çağıranlar tarafından eleştirilen Yeni Zelanda'nın emisyon ticaret planına daha önce dahil edilmemişti.

Yeni Zelanda İklim Değişikliği Bakanı James Shaw, "Atmosfere saldığımız metan miktarını azaltmamız gerektiğine şüphe yok ve tarım için etkili bir emisyon fiyatlandırma sistemi, bunu nasıl başaracağımız konusunda önemli bir rol oynayacak" dedi.