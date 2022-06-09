Haber Giriş: 9 Haziran 2022 Perşembe 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çin'de askeri uçak yerleşim yerine düştü
[Grafik: TRT Haber]
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Laohıkou şehrinde bir savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında yerleşim yerine düştü.
Yerel basındaki haberlere göre, askeri eğitim için kullanılan şehrin eski sivil havaalanından kalkan uçak, henüz bilinmeyen sebeple yakındaki yerleşim yerine düştü.
Yayımlanan görüntülerde kaza sonrası bölgedeki bazı binaların yanması yer alıyor.
Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.
Pilot, kaza öncesinde paraşütle atlayarak kurtuldu.
Pilot ve yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi, ölü ve yaralı sayısının artabileceği öngörülüyor.
Etiketler: Çin
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