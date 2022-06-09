Yerel basındaki haberlere göre, askeri eğitim için kullanılan şehrin eski sivil havaalanından kalkan uçak, henüz bilinmeyen sebeple yakındaki yerleşim yerine düştü.

Yayımlanan görüntülerde kaza sonrası bölgedeki bazı binaların yanması yer alıyor.

Olayda ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, iki kişi yaralandı.

Pilot, kaza öncesinde paraşütle atlayarak kurtuldu.

Pilot ve yaralılar, bölgedeki hastanelere sevk edildi, ölü ve yaralı sayısının artabileceği öngörülüyor.