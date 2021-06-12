Sırbistan İlaç ve Tıbbi Ekipman Ajansı'nın temsilcisi Pavle Zelic, Sırbistan Radyo ve Televizyonuna (RTS) yaptığı açıklamada, söz konusu kararın, başka ülkelerde yapılan klinik araştırma sonuçlarının incelenmesinin ardından alındığını söyledi.

Zelic, "Çocukları başka hastalıklarla mücadele veren ailelerle bizzat görüşme fırsatı buldum. Onları bu imkandan mahrum bırakmamalıyız. Madem çocuk hastalar için de koruma sağlamak mümkün, onlara bu şansı tanımalıyız" dedi.

Aşı bilinci çalışmaları yürütülüyor

Ülkede yeterli sayıda aşı olduğunu vurgulayan Zelic, aşı olmayanların bilinçlendirilmesi noktasında da çalışmalar yürüttüklerinin altını çizdi.

Salgının başından bu yana 714 bin 641 vakanın tespit edildiği Sırbistan'da, COVID-19 nedeniyle 6 bin 951 kişi hayatını kaybetti.