İsrail güçleri Batı Şeria'nın Nablus kentinde seslerini duyurmak isteyen Filistinli gruba saldırdı.

15 yaşındaki Filistinli Muhammed Said Hamayil, İsrail güçlerinin kurşunlarına hedef oldu. Şehit Muhammed, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Filistin bayraklarının taşındığı cenaze töreninde İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Bebek göz yaşartıcı gazdan etkilendi

Protesto gösterilerinin yapıldığı bir diğer adres de Kafr Kaddumdu. İsrail güçleri göstericilere karşı göz yaşartıcı gaz kullandı.

Gözü dönmüş askerler, bölgeden geçmekte bir Filistinli aileyi de hedef aldı.

Ailenin en küçük üyesi bir bebek de göz yaşartıcı gazdan etkilendi. Nefes almakta zorlanan bebek dakikalarca ağladı.

Bebeği ilk müdahaleye olay yerindeki sağlık ekipleri yaptı.

