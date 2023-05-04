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Dünya
TRT Haber 04.05.2023 13:28

Sırbistan'daki okul katliamında ölüm listesi detayı

Sırbistan'daki okul saldırısının ardından ülkede 3 günlük yas ilan edildi. Veliler, Bakanlığı protesto için sokaklara çıktı. 8'i öğrenci 9 kişinin hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyen 7'nci sınıf öğrencisinin üzerinden ise ölüm listesi ile okul planı çıktı.

Sırbistan'daki okul katliamında ölüm listesi detayı

Sırbistan, okul saldırısının şokunu yaşıyor.

Başkent Belgrad'daki okul saldırısında 8 öğrenci ile bir güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sırbistan'da 3 günlük yas ilan edilirken, kendini ihbar eden saldırgan olaya ilişkin ayrıntıları polisle paylaştı.

Ölüm listesindeki öğrencileri vurdu

Üzerinde öldürdüğü öğrencilerin listesi ile okul planı bulunan 13 yaşındaki saldırganın, eylemi bir aydır planladığı ortaya çıktı.

Saldırgan 2 tabancı ve 4 molotofkokteyli ile okula girdi.

Önce güvenlik görevlisi ve nöbetçi öğrencinin bulunduğu masaya ateş açtı, ardından da, sınıfa girerek hazırladığı ölüm listesindeki öğrencileri vurdu.

Saldırının sebebi henüz bilinmiyor.

Sırbistan Ceza Kanunu'na göre 13 yaşında olduğu için cezai sorumluluğu bulunmayan saldırgan öğrenci, psikiyatri merkezinde tedavi görecek.

6 öğrenci ile bir öğretmenin de yaralandığı saldırı sonrasında okul girişinde bir anı bölümü oluşturuldu.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına okullun önünde mumlar yakılıp çiçekler bırakıldı.

Veliler Sırbistan Eğitim Bakanlığı'na yürüyerek protesto gösterisi de düzenledi.  

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