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Dünya
TRT Haber 04.05.2023 13:26

İngiltere'deki grev dalgasının son durağı Heathrow

İngiltere’de farklı sektörlerdeki grevlerin ardı arkası kesilmiyor. Son olarak Heathrow Havalimanı’ndaki güvenlik çalışanları iş bıraktı. Yolcular aksaklık ihtimaline karşı uyarıldı.

İngiltere'deki grev dalgasının son durağı Heathrow

İngiltere’de grevlerin son adresi Heathrow Havalimanı oldu. Güvenlik görevlileri bu gün itibariyle iş bıraktı.

4 ve 6 Mayıs tarihleri arasında yaklaşık bin 400 güvenlik personeli grevde olacak.

Sendika 9-10 Mayıs ve 25-27 Mayıs tarihlerinde de iki ayrı grev planladı.

Yolcular, muhtemel aksaklıklara karşı uyarıldı.

Heathrow yetkilileri, yolculara havalimanına gitmeden önce uçuş durumlarını kontrol etmelerini tavsiye etti.

Heathrow Havalimanı, yolcuların grevden etkilenmemesi için acil durum planının devreye sokulduğunu açıkladı.

Görüşmelerde yüzde 10'luk bir ücret artışına ilaveten bin 150 sterlinlik bir defaya mahsus toplu ödeme teklif edildi.

Hafta içi İngiltere ve Galler'de öğretmenler hükümetle süren maaş zammı anlaşmazlığı nedeniyle iş bırakmıştı.

Londra'da binlerce öğretmen Başbakanlığa yürümüştü.  

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