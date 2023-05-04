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Dünya
AA 04.05.2023 13:13

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli genç bir kadını öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria’nın Huvvara beldesinde "bıçaklı saldırıda bulunduğu" iddiasıyla Filistinli bir kadını öldürdü.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli genç bir kadını öldürdü
[Fotograf: AA]

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria’nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı Huvvara beldesinde 26 yaşındaki İman Odeh’nin İsrail askerleri tarafından göğsünden vurularak ağır yaralandığı belirtildi.

Nablus’a bağlı Rafidiye Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının hastanede hayatını kaybettiği kaydedildi.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada ise Huvvara’da meydana gelen olayda, 20 yaşındaki bir Yahudi yerleşimcinin bıçaklı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Erkek yerleşimcinin hafif yaralandığı kaydedilirken, saldırının şüphelisi kadının “etkisiz hale getirildiği” aktarıldı.

İsrail ordusu, son dönemde işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı beldelerine baskın ve gözaltı operasyonlarını artırdı.

Baskınları protesto eden Filistinlilere plastik merminin yanı sıra sık sık gerçek mermiyle müdahale eden İsrail güçleri, yılbaşından bu yana 20'si çocuk ve 2'si kadın, 108 Filistinliyi öldürdü.

Öte yandan, Batı Şeria’da özellikle Nablus ve bu kente bağlı Huvvara ve Burin gibi bölgelerdeki Filistinliler, çevredeki yasa dışı yerleşim birimlerinde yaşayan fanatik Yahudi yerleşimcilerin sık sık hedefi haline geliyor.

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