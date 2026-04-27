SIPRI: Asya-Pasifik ülkelerinin askeri harcamaları 2025'te yüzde 8,1 arttı

Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsünün (SIPRI) yayınladığı yıllık "Dünyada Askeri Harcama Eğilimleri" raporunda, Orta Doğu'nun hariç tutulduğu Asya ve Okyanusya bölgesindeki ülkelerin askeri harcamalarının, 2025'te 681 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Raporda bölge ülkelerinin toplam askeri harcamaları yıllık bazda yüzde 8,1 artışla 2009'dan bu yana en hızlı yükselişi gösterdiği, küresel askeri harcamaların yüzde 24'ünü oluşturduğu kaydedildi.

Orta Asya, Doğu Asya, Güney Asya, Güneydoğu Asya ve Okyanusya'nın dahil edildiği bölgenin tüm alt bölgelerinde askeri harcamaların arttığına dikkat çekilen raporda, bunun askeri konuşlanmadaki hızlı artışı gösterdiği vurgulandı.

Çin

Raporda, ABD'nin ardından dünyada en fazla askeri harcama yapan ülkesi olan Çin'in askeri harcamalarının, 2025'te, yıllık yüzde 7,4 artışla 336 milyar dolara ulaştığı, askeri harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,7 olduğu belirtildi.

Çin'in askeri harcamalarında 31 yıldır devam eden artışın, herhangi bir ülkenin kaydettiği en uzun süreli artış olduğuna işaret edilen raporda, harcamalardaki artışın, 2025'te orduda ve savunma sanayinde yürütülen, çok sayıda üst düzey generalin ve savunma sanayi yetkilisinin tasfiye edildiği yolsuzlukla mücadele kampanyasına rağmen sürdüğüne dikkat çekildi.

Raporda harcamaların Çin ordusunun 2035 yılına kadar tüm alanlarda askeri modernleşmeyi gerçekleştirme doğrultusunda ilerlediği, son 10 yılda askeri harcamaların yüzde 62 artış kaydettiği aktarıldı.

Hindistan ve Pakistan

Dünyada en fazla savunma harcaması yapan 5. ülke olan Hindistan'ın bu alandaki harcamalarının, 2025'te yıllık yüzde 8,9 artışla 92,1 milyar dolara ulaştığı belirtilen raporda, ülkenin Mayıs 2025'te Pakistan ile girdiği, hava unsurlarının öne çıktığı çatışmanın yıl içinde harcamalarda artışa yol açtığı, Hindistan Hava Kuvvetlerinin silah sistemlerine harcadığı bütçenin yüzde 50, personel ve operasyon maliyetlerine harcadığı bütçenin yüzde 18 artırıldığına işaret edildi.

Raporda, bu dönemde Pakistan'ın savunma harcamalarının da yıllık yüzde 11 artışla 11,9 milyar dolara ulaştığı aktarıldı.

Japonya, Güney Kore, Tayvan

Japonya'nın askeri harcamalarının yıllık yüzde 9,7 artışla 62,2 milyar dolara ulaştığı ifade edilen raporda, ülkenin askeri harcamalarının gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1,4 ile 1958'den bu yana en yüksek seviyeye çıktığı vurgulandı.

Raporda ülkenin savunma harcamalarının son 10 yılda yüzde 61 arttığına dikkat çekilerek, bunun Çin ile Kuzey Kore'den artan tehdit algılamasının etkili olduğu, Japon ordusunun son yıllarda ağırlıklı olarak uzun menzilli saldırı ve karşı saldırı, izleme, keşif ve istihbarat sistemlerine yatırım yaptığı değerlendirmesine yer verildi.

Güney Kore'nin savunma harcamalarının 2025'te yüzde 2,6 artışla 47,8 milyar dolar olduğu kaydedilen raporda, ülkenin Kuzey Kore'den nükleer ve füze tehdidine yanıt verebilmek amacıyla füze savunması, önleyici saldırı ve karşı saldırı kabiliyetlerine yatırım yapmayı sürdürdüğü belirtildi.

Raporda Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ın askeri harcamalarının da 2025'te yıllık yüzde 14 artışla 18,2 milyar dolara ulaştığı ve 1988'den bu yana en hızlı artışı kaydettiğine işaret edilerek, artışın Tayvan Boğazı'ndaki artan gerilim ve Çin ordusunun Ada çevresinde düzenlediği tatbikatların operasyonel kapsamı ve karmaşıklığına yanıt verme ihtiyacını yansıttığı değerlendirmesi yapıldı.

Raporda görüşlerine yer verilen SIPRI Askeri Harcamalar ve Silah Üretimi Programı Kıdemli Araştırmacısı Diego Lopes da Silva, "Asya ve Okyanusya bölgesindeki Avustralya, Japonya ve Filipinler gibi ABD müttefiki ülkeler, daha fazla askeri harcama yapıyor. Bunun sebebi süregelen bölgesel gerilimlerden çok ABD'nin desteği konusunda artan belirsizlik. Tıpkı Avrupa'da olduğu gibi Asya ve Okyanusya'da da ABD müttefikleri Trump yönetiminin telkinleriyle kendi ordularına daha fazla harcama yapma baskısıyla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.