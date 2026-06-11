Açık 20.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
TRT Haber 11.06.2026 20:30

Trump: Bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettim

ABD Başkanı Trump, İran'la anlaşmanın "onaylanma" aşamasına geldiğini kaydederek, bugün yapılması planlanan saldırıları iptal ettiğini duyurdu.

Trump: Bu akşam İran’a yönelik planlanan hava saldırılarını iptal ettim

Başkan Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran'la anlaşmaya yönelik önemli duyuru yaptı.

Trump, "İran İslam Cumhuriyeti ile yürütülen görüşmelerin İran liderliğinin en üst düzeyine taşınarak onaylanmış olması nedeniyle ABD Başkanı olarak bu akşam İran'a yönelik planlanan hava saldırılarını ve bombardımanları iptal ettim." ifadesini kullandı.

İmza töreni zamanı yakında duyurulacak

Anlaşmanın son aşamasına ilişkin nihai detayların ABD ile birlikte İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye, Pakistan, Bahreyn, Kuveyt, Ürdün, Mısır ve diğer ilgili ülkeler tarafından değerlendirilip onaylandığını ifade eden Trump, anlaşma imza töreninin zaman ve yerinin kısa süre içinde duyurulacağını belirtti.

Trump ayrıca, anlaşma kesinleşene kadar ABD'nin İran'a yönelik deniz ablukasının yürürlükte kalmaya devam edeceğini vurguladı.

ETİKETLER
ABD Donald Trump İran
Sıradaki Haber
Hollanda'dan AB çapında İsrail'in yasadışı yerleşimleriyle ticaret yasağı uygulanması çağrısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:46
Kızını intihara sürüklediğini iddia eden anne OpenAI’a dava açtı
21:41
Bakan Güler, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri ile görüştü
21:38
Brüksel'de paylaşımlı elektrikli skuter yasaklanıyor
21:37
Ankara'daki yeni stadyuma ilişkin bakanlardan ortak paylaşım
21:22
Endonezya, Hürmüz Boğazı’ndaki aksamalar nedeniyle Afrika petrolüne yöneliyor
21:17
Brent petrolün varili Trump'ın İran'la anlaşma mesajlarıyla 90 doların altına geriledi
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
Denizkurdu-2/2026 Tatbikatı'nın seçkin gözlemci günü faaliyetleri yapıldı
FOTO FOKUS
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
Türk mühendislerin eseri TCG Derya lojistik gücünü sergiliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ