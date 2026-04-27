Açık 12.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 27.04.2026 07:14

Ramallah'ta zeytinliklere saldırı: 200 ağaç söküldü

İşgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentine bağlı Turmusaya beldesinde, yerleşimcilerin düzenlediği saldırıda yaklaşık 200 zeytin ağacı sökülerek tarım arazileri tahrip edildi.

Ramallah kentinin kuzeyindeki Turmusaya beldesi sakinlerinden Abdullah Avvad, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin akşam saatlerinde bir buldozer eşliğinde evinin çevresindeki arazilere baskın düzenlediğini söyledi.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin geniş alanlarda zeytin ağaçlarını sökmeye ve tarım arazilerini tahrip etmeye başladığını belirten Avvad, saldırıda yaklaşık 200 zeytin ağacının söküldüğünü kaydetti.

Avvad, söz konusu saldırının arazi sahiplerine yönelik herhangi bir karar ya da önceden yapılan bir uyarı olmadan gerçekleştirildiğini ifade ederek, önceki gece de onlarca yıllık 400 zeytin ağacının söküldüğünü aktardı.

Saldırılar gün geçtikçe artıyor

Ailesinin beldenin dışında bulunan evinin çevresindeki saldırıların arttığına dikkati çeken Avvad, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin evine ulaşan su hattını da yakındaki bir yerleşimci noktasına yönlendirdiğini belirtti.

Bu saldırıların Filistinlileri evlerinden ve topraklarından göç ettirerek arazilere el koymayı amaçladığını vurgulayan Avvad, belde sakinlerinin "direnmeyi sürdüreceğini" söyledi.

Avvad, "Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, hükümetlerinden destek alıyor ancak biz yanımızda duran ve bu saldırıları durduran kimseyi bulamıyoruz" ifadelerini kullandı.

Turmusaya beldesinde son aylarda Filistinlilere yönelik saldırılarda artış yaşanıyor.

ETİKETLER
Batı Şeria Filistin Devleti
Sıradaki Haber
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
06:38
06:20
06:18
05:20
06:02
01:53
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ