TRT Haber 27.04.2026 03:13

Kerkük'teki zincirleme kazada ağır yaralananların tedavisi Türkiye'de yapılacak

Irak'ın Kerkük kentinde freni arızalanan tır kontrolden çıktı. 38 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi yaralandı. Kentte bir günlük yas ilan edildiğini duyuran Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, ağır yaralananların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını belirtti.

Kerkük-Süleymaniye karayolunda bir tır zincirleme kazaya neden oldu. Çimento yüklü tır, freninin arızalanmasıyla 37 araca çarptı.

Kaza sonrası büyük bir yangın çıktı. Yangın, ekiplerin yoğun müdahalesiyle kontrol altına alınmaya çalışıldı.

Kazanın bilançosu ağır oldu. 7 kişi hayatını kaybetti, 3'ü ağır 23 kişi de yaralandı.

Çok sayıda araçta da büyük hasar oluştu.

Ağır yaralıların tedavisi Türkiye'de yapılacak

Kerkük Valisi Mehmet Seman Ağa, yaralıları hastanede ziyaret etti, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti. Ağır yaralıların tedavisinin Türkiye'de yapılacağını duyurdu.

Vali Ağa, kaza nedeniyle Kerkük'te bir günlük yas ilan edildiğini duyurdu.

Ağa, benzer kazaların önüne geçilmesi amacıyla uzun araçların 08.00-24.00 saatleri arasında kent merkezine girişinin yasaklandığını kaydetti.
 

