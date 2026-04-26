Dünya
AA 26.04.2026 22:45

İsrailli işgalciler Batı Şeria'da 400 zeytin ağacını kesti

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalciler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Turmusayya beldesinde yaklaşık 400 zeytin ağacını kesti.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, Filistinlilerden gasbedilen topraklar üzerine kurulu yasa dışı "Adi Ad" yerleşiminden gelen bir grup İsrailli işgalci, Ramallah'ın kuzeydoğusundaki Turmusayya beldesine baskın düzenledi.

İsrailli işgalciler, burada Filistinlilere ait yaklaşık 400 zeytin ağacını tahrip ederek kesti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalciler, aynı beldede birkaç gün önce de Filistinlilere ait bir ev ile aracı ateşe vermişti.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailli işgalciler, Batı Şeria'da sık sık Filistinli çiftçilerin en önemli geçim kaynağı olan zeytin ağaçlarını kesiyor veya ateşe veriyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyi verilerine göre, sadece mart ayı içinde İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria'da Filistinlilere ve mülklerine yönelik 1819 saldırı gerçekleştirdi.

