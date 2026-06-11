Çocuklara fiziksel şiddet, daha düşük eğitim seviyesi ve davranış sorunlarıyla bağlantılı

İngiltere odaklı yürütülen ilk geniş kapsamlı çalışma olma özelliği taşıyan araştırmaya göre, fiziksel cezaya maruz kalan çocukların gelecekte davranış sorunları sergileme ve akademik başarıda geride kalma riski çok daha yüksek.

Araştırmacılar, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da çocuklara fiziksel cezayı tamamen yasaklayan yasal düzenlemelerin hayata geçirilememesini "büyük bir kayıp ve derin bir hayal kırıklığı" olarak nitelendirdi.

Gelişme, Kuzey İrlanda'da çocuklara yönelik "makul ceza" yasal savunmasını kaldırmayı öngören yasa değişikliği teklifinin düşmesinden birkaç gün sonra kamuoyuna yansıdı.

Birleşik Krallık genelinde Galler Mart 2022'de, İskoçya ise Kasım 2020'de çocuklara vurma, tokat atma ve sarsma dahil her türlü fiziksel cezayı tamamen yasadışı ilan ederken, İngiltere ve Kuzey İrlanda'da bu konudaki yasal boşluk devam ediyor.

Akademik başarıyı düşürüyor, şiddet eğilimini artırıyor

Yaklaşık 19 bin çocuğun verilerinin incelendiği araştırmada, çarpıcı sonuçlar ortaya koyuldu:

Eğitimde başarısızlık: 3, 5 ve 7 yaşlarında fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, İngilizce ve matematik dahil olmak üzere 5 temel GCSE (ortaöğretim bitirme sınavı) dersinden başarısız olma oranı yüzde 48 olarak belirlendi. Fiziksel ceza almayan çocuklarda bu oran yüzde 42,3 seviyesinde kaldı.

Saldırgan davranışlar: 3 ila 7 yaşları arasında herhangi bir fiziksel cezaya maruz kalan çocukların, 14 yaşına geldiklerinde akranlarına vurma, itme veya hırpalama olasılığının yüzde 35 daha fazla olduğu tespit edildi.

Araştırmanın ortak yazarlarından Becca Lacey, fiziksel cezanın çocuklara hiçbir faydası olmadığını vurgulayarak, "Bu uygulama, çocukların eğitim başarısını düşürdüğü gibi ergenlik döneminde antisosyal davranışları artırıyor" ifadesini kullandı.

Raporun başyazarı Dr. Anja Heilmann ise yetişkinlerin yasal olarak korunduğu fiziksel zararlardan çocukların mahrum bırakılmasının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Siyasi ve hukuki tartışmalar sürüyor

Birleşik Krallık'taki dört çocuk komiseri de daha önce yaptıkları ortak açıklamada, mevcut yasal koruma eksikliğini "çağ dışı ve ahlaken kabul edilemez" olarak nitelendirerek topyekun bir yasak çağrısında bulunmuştu.

Konu, 2023 yılında Woking'de öldürülen 10 yaşındaki Sara Sharif davasıyla yeniden gündeme gelmişti. Kızını öldürmekten müebbet hapis cezası alan babanın, polisi arayarak kızını "yasal sınırda cezalandırdığını" iddia etmesi, mevcut yasadaki "makul ceza" savunmasının istismar edilebildiğini ortaya koymuştu.

Diğer yandan, muhafazakar siyasetçiler yasağın getirilmesinin iyi niyetli ebeveynleri suçlu durumuna düşüreceğini ve çocuk hizmetleri departmanlarına aşırı yük bindireceğini savunuyor.

İşçi Partisi Milletvekili Jess Asato ise araştırmanın fiziksel cezanın ebeveynlikte bir işe yaramadığını kanıtladığını belirterek yasak kararına destek verdi.

Eğitim Bakanlığı sözcüsü, yeni yasama dönemindeki Çocuk Refahı ve Okullar Yasası'nın istismar riski altındaki savunmasız çocuklara daha fazla koruma sağlayacağını ancak şu aşamada fiziksel cezayı tamamen yasaklamaya yönelik bir yasal düzenleme planı bulunmadığını bildirdi.