İran Dışişleri Bakanı Arakçi, Umman’ın ardından tekrar Pakistan’a gitti

İran basınına göre, Arakçi Umman’da gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelerin ardından tekrar Pakistan’a döndü.​​​​​​​

Arakçi, Pakistan, Umman ve Rusya’yı kapsayan turunun ilk durağı için İslamabad’a gitmiş ardından Umman’ı ziyaret etmişti.

Öte yandan İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Arakçi’nin Pakistan'da kısa bir süre kalıp ardından Rusya'ya gideceğini duyurdu.

İran basını: Pakistan'a dönüşün nükleer müzakerelerle ilgisi yok

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı, Arakçi’nin Pakistan ziyaretinin önceki görüşmelerin devamı niteliği taşıdığını belirtti.

Buna göre Pakistan’daki görüşmelerde, İran’ın savaşın sona erdirilmesine ilişkin koşulları, Hürmüz Boğazı’nda yeni yasal rejimin uygulanması, deniz ablukasının kaldırılması ve savaş tazminatı talebi gibi konuların gündeme gelmesi bekleniyor.​​​​​​​