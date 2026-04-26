Az Bulutlu 20.6ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2026 17:02

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları yeniden göç dalgası başlattı

İsrail ordusunun ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyine gece saatlerinden itibaren saldırılar düzenlemesi, bölgeden kuzey yönüne yeniden göç dalgasının başlamasına yol açtı.

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a saldırıları yeniden göç dalgası başlattı

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail uçakları Deyr Antar, Doğu Zavtar, Konin, Yukarı Nebatiye, Kefr Tebnit ve Burç Rahhal beldelerini hedef aldı.

Burç Rahhal'ı hedef alan saldırıda 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin yaralandığı ve enkaz altında arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi.

Kefr Tebnit kavşağına düzenlenen saldırıda ise yaralıların olduğu belirtildi.

Doğu Zavtar'daki saldırılarda bir mescit ile bir hüseyniyenin (Şiilerin dini tören ve sosyal etkinlikler için toplandığı yer) hedef alınarak yıkıldığı aktarıldı.

İsrail ordusu ayrıca öğle saatlerinde ateşkese rağmen Lübnan'da işgal altında tuttuğu alanlar dışında kalan ülkenin güneydoğusundaki Mivdon, Şevkin, Yuhmur, Arnun, Batı Zavtar, Doğu Zavtar ve Kefr Tebnit beldelerine saldırı tehdidinde bulunarak, halktan evlerini terk etmeleri uyarısında bulunmuştu.

Göç dalgası başladı

Öte yandan İsrail ordusunun gece saatlerinden bu yana ateşkese rağmen Lübnan'a düzenlediği saldırılar ve saldırı tehditleri, bölgede yeni bir göç dalgası başlattı.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, saldırılara maruz kalan beldelerden Sayda kenti yönüne doğru yoğun araç trafiği oluştu.

17 Nisan'da ateşkesin yürürlüğe girmesiyle birlikte evlerine dönen aileler, artan saldırılar nedeniyle araçlarıyla ülkenin kuzeyine geçiyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu, Bazuriyye ve Semmaiye ile Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail'in dün Lübnan'a düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

ETİKETLER
Lübnan İsrail
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
FOTO FOKUS
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ