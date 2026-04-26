Parçalı Bulutlu 21.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 26.04.2026 14:33

Suriye’de Beşşar Esed ve kardeşi Mahir hakkında gıyabi yargılama başladı

Suriye’de devrik rejimin lideri Beşşar Esed ile kardeşi Mahir Esed'in hakkında gıyabi yargılama süreci başkent Şam’da başladı.

Suriye'de Beşşar Esed ve kardeşi Mahir hakkında gıyabi yargılama başladı

Şam’daki Adalet Sarayı’nda bulunan Dördüncü Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, üst düzey askeri ve güvenlik yetkililerinin isimleri de yer aldı.

Duruşmada, Beşşar Esed ve Mahir Esed'in yanı sıra Muhammed Eymen Ayyuş, eski Savunma Bakanı Fahdi Casem el-Freyic, Dera askeri istihbarat başkanı Luay al-Ali, Dera istihbarat şubesi başkanı Fevik Nasır ile komutan Talal Hüseyin’in isimlerinin geçtiği belirtildi.

Söz konusu kişilerin tamamının yurt dışına kaçtığı ve bu nedenle haklarında gıyabi yargılama yürütüldüğü, mahkemenin ilgili mevzuat kapsamında haklarında tebligat sürecini başlatacağı aktarıldı.

Duruşmaların, Suriye Cumhuriyeti Genel Savcı Yardımcısı Hassan et-Trübe başkanlığında yürütüldüğü bildirildi.

ETİKETLER
Suriye
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
14:59
7 il için sarı kodlu uyarı
13:35
Sıfır atıkta küresel merkez İstanbul oluyor
13:35
İki motosikletin çarpıştığı kazada polis memuru hayatını kaybetti
13:28
MSB, Konya ve Erzurum'da gençlerle buluşacak
13:22
İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a dün düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü
13:14
Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı yapıldı
Bisiklet turu ile Muğla dünya sahnesinde
Bisiklet turu ile Muğla dünya sahnesinde
FOTO FOKUS
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ