Dinozorları yok eden asteroit yeni bir yaşam yaratmış olabilir

Meksika'nın Yucatan Yarımadası'na çarpan yaklaşık 10 kilometre çapındaki asteroit, yeryüzündeki canlı yaşamının yüzde 75'ini yok ederek küresel bir felakete yol açmıştı. Ancak yeni bir araştırma, bu yıkıcı çarpışmanın aynı zamanda Dünya'nın en uzun soluklu yeraltı ekosistemlerinden birini inşa ettiğini gösteriyor.

Gelişmiş bilgisayar simülasyonlarını kullanan bilim insanları, ünlü Chicxulub kraterinin altında oluşan hidrotermal (sıcak su) sisteminin, mikrobiyal yaşamı bilim insanlarının daha önce tahmin ettiğinden dört kat daha uzun süre desteklediğini keşfetti.

Beklenenden dört kat daha uzun sürdü

2000'lerin başında yapılan ilk araştırmalar, çarpışmanın yarattığı bu sıcak su ağının yaklaşık 2 milyon yıl sürdüğünü öngörüyordu. Ancak güncel veriler ve gelişmiş jeolojik modeller, bu sürenin en az 8 milyon yıl olduğunu kanıtlayarak krateri Dünya üzerinde belgelenmiş en uzun ömürlü hidrotermal sistem haline getirdi.

Yeryüzünde akan sıcak suyun olduğu her yerde yaşamın izine rastlandığını belirten uzmanlar, tahminlerin ötesine geçen bu sürenin yeraltı mikrobiyal evrimi için muazzam bir zaman dilimi sunduğuna dikkat çekiyor.

Kraterin kalbinden çıkan kanıtlar

Çarpışmanın etkisiyle derinlerdeki kabuk erimiş ve yaklaşık 200 kilometre genişliğinde bir krater açılmıştı. Felaketin ardından Meksika Körfezi'nden gelen deniz suyu, kraterin altındaki çatlak ve erimiş kayaların arasına sızarak mikroorganizmaların gelişmesi için son derece elverişli, sıcak suyla dolu gözenekli bir ağ oluşturdu.

Bilim insanları bu sonuçlara, uluslararası bir araştırma programı kapsamında kraterin merkezindeki halkadan deniz tabanının derinliklerine inerek topladıkları mineral örnekleri sayesinde ulaştı. Kayalardan elde edilen potasyum zengini feldspat mineralleri, çarpışma sonrasında sıcak sıvıların krater içinde milyonlarca yıl boyunca dolaştığını kesin olarak ortaya koydu.