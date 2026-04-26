Dünya
AA 26.04.2026 13:19

İşgalci İsrail'in ateşkese rağmen Lübnan'a dün düzenlediği saldırılarda 7 kişi öldü

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun ateşkese rağmen dün ülkenin güneyine düzenlediği saldırılarda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail ordusunun 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen Lübnan'daki saldırıları sürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun dün Lübnan'ın güneyindeki beldelere düzenlediği saldırılarda 7 kişinin öldüğünü, 3'ü çocuk 24 kişinin yaralandığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, dün akşam saatlerinde orduya Lübnan'a yönelik şiddetli saldırılar düzenlenmesi talimatı vermişti. Bunun üzerine İsrail ordusu Lübnan'ın Bazuriyye ve Semmaiye, Hırbet Silm, Sultaniyye, Hadasa ve Zebkin beldelerine hava saldırıları gerçekleştirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ve İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

