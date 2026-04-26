AA 26.04.2026 12:07

İşgalci İsrail askerleri, Lübnan'ın güneyinde güneş panellerini tahrip etti

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyindeki Hristiyan köyü Debel'de güneş panellerini askeri iş makinesiyle tahrip etti.

İsrail askerlerinin Lübnan'ın güneyindeki Debel'de ekskavatörle açık bir arazide yer alan güneş panellerini yıktığı görüntüler sosyal medyaya yansıdı.

Lübnan basını, İsrail ordusunun Debel'de su altyapısına, evlere, yollara ve zeytin ağaçlarına da saldırılarda bulunduğunu aktardı.

İsrail ordusu ise yayımladığı açıklamayla, askerlerin Hristiyan köyü Debel'de güneş panellerini kasten tahrip ettiğini kabul etti.

Açıklamada, İsrail askerlerinin söz konusu saldırısına ilişkin soruşturma başlatıldığı ifade edildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde sivil altyapıyı hedef almayı sürdürüyor.

İsrail askeri, Lübnan'da Hazreti İsa'yı simgeleyen heykele saldırmıştı

Lübnan'ın güneyindeki bir başka Hristiyan beldesi olan Deyr Seryan'da ise Hazreti İsa'yı simgeleyen heykel bir İsrail askerince balyozla parçalanmıştı.


İsrail ordusu, olaya ait fotoğrafın gerçek olduğunu kabul ederek soruşturma başlattığını duyurmuştu.

İsrail askerinin dini sembole yönelik davranışı, Hristiyan dünyasından büyük tepki toplamıştı.

Bunun üzerine İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu olay için özür dilerken, heykeli tahrip eden ve fotoğraflayan iki askerin muharebe görevinden uzaklaştırıldığı ve haklarında 30 gün askeri hapis cezası verildiği açıklanmıştı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti, bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini aştığını açıklamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Sıradaki Haber
ABD'nin Georgia eyaletinde orman yangınlarında 120'den fazla ev kül oldu
